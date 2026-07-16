Wisła Kraków postawiła na młodość. 19-latek zgłoszony do Ekstraklasy

19:49, 16. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  90minut.pl

Wisła Kraków podjęła decyzję w sprawie młodego zawodnika. Maksym Cymbaluk został zgłoszony do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i może otrzymać szansę.

Mariusz Jop
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków ma plan na młodych

Wisła Kraków poszerzyła kadrę przed startem rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Władze Białej Gwiazdy zgłosiły do ligowych rozgrywek Maksyma Cymbaluka, 19-letniego ukraińskiego pomocnika, który w ostatnich miesiącach zbierał doświadczenie przede wszystkim na poziomie Betcvlic 3. Ligi.

Informację o rejestracji zawodnika przekazał serwis 90minut.pl. Dla młodego piłkarza jest to kolejny ważny krok w karierze i sygnał, że klub dostrzega jego rozwój oraz potencjał. Cymbaluk do tej pory występował głównie w drugim zespole Wisły, ale teraz otworzyła się przed nim możliwość rywalizacji o miejsce w pierwszej drużynie.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W sezonie 2025/2026 ukraiński pomocnik pojawił się na boisku w 27 spotkaniach rezerw Białej Gwiazdy występujących na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W tym czasie zdobył jedną bramkę. Dodatkowo zaliczył również jeden występ w drużynie U-19 Wisły Kraków rywalizującej w Centralnej Lidze Juniorów.

Cymbaluk może pochwalić się także doświadczeniem reprezentacyjnym. Wiosną tego roku otrzymał powołanie do reprezentacji Ukrainy do lat 18, co było kolejnym potwierdzeniem, że znajduje się w gronie interesujących młodych zawodników ze swojego kraju.

Pomocnik jest związany z ekipą z Krakowa kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Zgłoszenie go do Ekstraklasy nie oznacza jeszcze, że od razu pojawi się na boisku, ale daje trenerom możliwość korzystania z jego usług w trakcie sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości