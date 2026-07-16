Wisła Kraków postawiła na młodość. 19-latek zgłoszony do Ekstraklasy

Wisła Kraków podjęła decyzję w sprawie młodego zawodnika. Maksym Cymbaluk został zgłoszony do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i może otrzymać szansę.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków ma plan na młodych

Wisła Kraków poszerzyła kadrę przed startem rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Władze Białej Gwiazdy zgłosiły do ligowych rozgrywek Maksyma Cymbaluka, 19-letniego ukraińskiego pomocnika, który w ostatnich miesiącach zbierał doświadczenie przede wszystkim na poziomie Betcvlic 3. Ligi.

Informację o rejestracji zawodnika przekazał serwis 90minut.pl. Dla młodego piłkarza jest to kolejny ważny krok w karierze i sygnał, że klub dostrzega jego rozwój oraz potencjał. Cymbaluk do tej pory występował głównie w drugim zespole Wisły, ale teraz otworzyła się przed nim możliwość rywalizacji o miejsce w pierwszej drużynie.

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W sezonie 2025/2026 ukraiński pomocnik pojawił się na boisku w 27 spotkaniach rezerw Białej Gwiazdy występujących na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W tym czasie zdobył jedną bramkę. Dodatkowo zaliczył również jeden występ w drużynie U-19 Wisły Kraków rywalizującej w Centralnej Lidze Juniorów.

Cymbaluk może pochwalić się także doświadczeniem reprezentacyjnym. Wiosną tego roku otrzymał powołanie do reprezentacji Ukrainy do lat 18, co było kolejnym potwierdzeniem, że znajduje się w gronie interesujących młodych zawodników ze swojego kraju.

Pomocnik jest związany z ekipą z Krakowa kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Zgłoszenie go do Ekstraklasy nie oznacza jeszcze, że od razu pojawi się na boisku, ale daje trenerom możliwość korzystania z jego usług w trakcie sezonu.