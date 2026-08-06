Raków czy Hammarby? W Szwecji nie mają wątpliwości, kto wygra dwumecz

Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby IF w pierwszym meczu 3. rundy el. Ligi Konferencji. Arvid Larsson z serwisu svenskafans.com w rozmowie z Goal.pl wskazał faworyta dwumeczu. Ekspert ze Szwecji uważa, że do następnej rundy awansuje Hammarby.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Hammarby faworytem dwumeczu z Rakowem wg. eksperta ze Szwecji

Raków Częstochowa ma przed sobą bardzo ważny dwumecz. W 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzą się z Hammarby. Nastroje w obozie Medalików nie są najlepsze. Start sezonu zupełnie im nie wyszedł, ponieważ przegrali dwa pierwsze mecze w Ekstraklasie. Lepsza od zespołu Dawida Kroczka była Wisła Płock, a także Śląsk Wrocław. W Szwecji są przekonani, że poradzą sobie z polskim klubem.

Przed pierwszym spotkaniem Raków – Hammarby porozmawialiśmy z Arvidem Larssonem, dziennikarzem serwisu svenskafans.com. Ekspert ze Szwecji wksazał dla nas faworyta dwumeczu. Jego zdaniem to „Bajen” przejdą do kolejnej rundy.

– Myślę, że Hammarby rozstrzygnie rywalizację u siebie w drugim meczu. Nadszedł czas, aby „Bajen” awansowało do fazy ligowej. Z nowym trenerem Henrikiem Rydströmem, który wielokrotnie grał w europejskich pucharach z Malmö FF, uważam, że drużyna będzie lepiej wiedziała, jak radzić sobie w takich spotkaniach – powiedział Arvid Larsson w rozmowie z Goal.pl.

Za tydzień na stadionie w Sztokholmie przewidziany jest komplet widzów. Ten fakt ma być jednym z kluczowych czynników. Dodatkowo ważną rolę ma odegrać fakt, że Hammarby jest w trakcie sezonu ligowego, ponieważ liga jest już na półmetku.

– Przy prawdopodobnie pełnej 3Arenie wierzę, że kibice pomogą Hammarby odnieść zwycięstwo. Choć ich sezon w lidze nie przebiega idealnie, zespół wciąż jest w dobrej dyspozycji, a rozgrywki są dopiero na półmetku. Uważam, że te czynniki mogą odegrać kluczową rolę w końcowym rozstrzygnięciu – dodał dziennikarz serwisu svenskafans.com.

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Raków jest mało znany w Szwecji, ale fani Hammarby go nie lekceważą

Jak w Szwecji postrzegają Raków? Według naszego rozmówcy drużyna z Częstochowy jest mało znana kibicom. Więcej ludzi, jeśli chodzi o polską Ekstraklasę, zna głównie Lecha Poznań czy Legię Warszawa, Niemniej jednak fani Hammarby nie lekceważą Medalików.

– Ludzie w Szwecji nie mają dużej wiedzy na temat Rakowa jako drużyny. Polska liga jest uważana za lepszą od szwedzkiej, ale myślę, że przeciętny kibic piłki nożnej w pierwszej kolejności zna przede wszystkim Lecha Poznań i Legię Warszawa. Mimo to wydaje mi się, że kibice Hammarby zdają sobie sprawę, że Raków nie będzie łatwym przeciwnikiem – mówi Larsson.

Hammarby cierpi z powodu słabej formy Besary

Casper Nordqvist rozmowie z Goal.pl mówił o nieskuteczności Nahira Besary. W podobnym tonie wypowiedział się Larsson, który uważa, że słabością Hammarby jest brak klasowego napastnika. O ile wyróżnił Paolosa Abrahama za jego skuteczność, tak zauważył, że Szwed jest zawodnikiem, który lepiej czuje się na skrzydle lub nieco głębiej na boisku niż pozycja numer dziewięć. Zasugerował również, że wspomniany już Besara praktycznie na pewno nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce.

– Zawsze uważałem, że ich słabością jest brak lepszego i bardziej typowego środkowego napastnika. Paolos Abraham strzela dużo goli, ale lepiej czuje się na skrzydle lub w roli zawodnika operującego nieco głębiej. Hammarby naprawdę przydałby się dobry klasyczny numer dziewięć. Poza tym ich kapitan i gwiazda zespołu Nahir Besara w ostatnich miesiącach zdecydowanie nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Jest kluczowy dla ich ofensywy, a prawdopodobnie nawet nie znajdzie się w wyjściowym składzie – zdradził ekspert ze Szwecji.