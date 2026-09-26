Liverpool wraca po gwiazdę Realu. Ten transfer znów jest możliwy

09:11, 26. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fichajes.net

Liverpool ponownie zainteresował się Aurelienem Tchouamenim. Jak informuje serwis Fichajes.net, pomocnik Realu Madryt ma być jednym z celów transferowych klubu z Anfield.

Andoni Iraola
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool wybrał cel na przyszłość

Liverpool zamierza w przyszłości wzmocnić środek pola zawodnikiem o wysokiej jakości i doświadczeniu na najwyższym poziomie. Francuz od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań angielskiego klubu, a teraz jego kandydatura miała ponownie pojawić się w planach transferowych.

Tchouameni doskonale pasuje do profilu defensywnego pomocnika, którego Liverpool poszukuje na rynku. 26-latek jest ceniony za możliwości fizyczne, pracę w odbiorze oraz umiejętność zabezpieczania drugiej linii. Jego sytuację może dodatkowo śledzić Julian Ward, który wkrótce ponownie ma odegrać istotną rolę w strukturach sportowych Liverpoolu.

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Problemem pozostaje jednak stanowisko Realu Madryt. Francuz w ostatnim czasie związał się z hiszpańskim gigantem nową umową obowiązującą do czerwca 2031 roku. Gigant La Liga nie znajduje się tym samym w sytuacji, w której musi rozważać sprzedaż swojego pomocnika, a ewentualne negocjacje wymagałyby bardzo poważnej oferty.

Liverpool musi zatem liczyć się z kosztowną operacją. Według wieści Fichajes.net klub z Anfield zamierza zbadać stanowisko Realu oraz otoczenia zawodnika, zanim podejmie konkretne działania. Tchouameni od pięciu sezonów występuje w Hiszpanii. W związku z tym ważnym elementem rozmów może być również jego nastawienie do ewentualnego powrotu do Premier League.

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