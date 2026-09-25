Man City zabiega o Bellinghama. Gwiazdor nie wahał się ani chwili

12:36, 25. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fichajes

Jude Bellingham trafił na listę życzeń Man City. Od razu zareagował na to Real Madryt, który planuje przedłużyć kontrakt z klubem. Jak donosi Fichajes, Anglik skłania się ku pozostaniu w Los Blancos.

Jude Bellingham
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham odrzucił Man City. Zostanie w Realu Madryt

Jude Bellingham był latem łączony z transferem, co miało związek z zatrudnieniem Jose Mourinho w Realu Madryt. Początkowo twierdzono, że Anglik może nie być w planach taktycznych Portugalczyka. Stało się jednak zupełnie inaczej, ponieważ ofensywny pomocnik stał się kluczową postacią i błyszczy formą. W tym sezonie strzelił trzy bramki i zaliczył trzy asysty w ośmiu meczach.

Jednym z klubów, które mocno interesowały się Bellinghamem był Manchester City. Na całą sprawę zareagował bardzo szybko Real Madryt, który rozpoczął negocjacje nowego kontraktu z piłkarzem. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Angielski gigant będzie musiał obejść się smakiem, ponieważ Bellingham nie zamierza zmieniać otoczenia. Jego priorytetem jest pozostanie w Los Blancos i przedłużenie kontraktu. Transfer do Man City czy nawet innego klubu Premier League jest na ten moment kategorycznie wykluczony.

Bellingham trafił na Bernabeu latem 2023 roku. W pierwszym sezonie pod wodzą Carlo Ancelottiego był w wybitnej formie, strzelając 23 bramki i notując 13 asyst w 42 meczach. Łącznie ma na swoim koncie już 148 występów, 49 goli i 36 asyst. W tym czasie sięgnął m.in. po Ligę Mistrzów i mistrzostwo La Liga.

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