Barcelona miała walczyć o perełkę Man Utd. Deco ujawnił, co naprawdę się dzieje

FC Barcelona nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie JJ Gabriela. Fichajes.net informuje, że 15-latek, który chce odejść z Manchesteru United, pozostaje poza planami Katalończyków.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Miał trafić do FC Barcelony, a tu taki zwrot

FC Barcelona została w ostatnich dniach wymieniona w gronie klubów zainteresowanych JJ Gabrielem, jednak sytuacja wygląda inaczej, niż mogło się wydawać. Deco jasno zaznaczył, że kataloński klub nie prowadzi obecnie negocjacji dotyczących młodego napastnika.

JJ Gabriel zwrócił na siebie uwagę podczas ostatniego sezonu, zdobywając 23 bramki w 23 spotkaniach Premier League U-18. We wrześniu potwierdził wysoką formę także na arenie międzynarodowej, kompletując hat-tricka w swoim debiucie w Lidze Młodzieżowej UEFA.

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Nastolatek chce jednak zmienić otoczenie. Jego przedstawiciele uznali, że Manchester United nie zapewnił mu wystarczających możliwości rozwoju na obecnym etapie. JJ Gabriel miał oczekiwać większej roli w pierwszym zespole oraz uwzględnienia go w kadrze na Ligę Mistrzów. Według wcześniejszych informacji poprosił klub o anulowanie rejestracji.

Jak podaje serwis Fichajes.net, Barcelona nie jest obecnie zaangażowana w rozmowy dotyczące przyszłości zawodnika. Wśród klubów łączonych z 15-latkiem wymienia się też: Real Madryt, Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium, ale żadna z tych opcji nie została sfinalizowana.

Kluczową datą będzie 6 października, gdy JJ Gabriel skończy 16 lat. Wówczas jego sytuacja kontraktowa może się zmienić. Chociaż ewentualny transfer z Anglii do innego kraju nadal będzie podlegał przepisom dotyczącym zawodników niepełnoletnich. Na razie Barcelona dystansuje się więc od głośnego nazwiska.