Lewandowski bezradny z Bośnią. Te statystyki mówią wszystko

08:36, 26. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / SuperScore.pl

Robert Lewandowski nie zdołał oddać nawet jednego strzału przeciwko Bośni i Hercegowinie. Według danych SuperScore.pl kapitan reprezentacji Polski zanotował także 16 strat.

Robert Lewandowski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie istniał w ofensywie

Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie i miał być jednym z najważniejszych ogniw ofensywy Biało-czerwonych. Ostatecznie przez większość meczu Ligi Narodów pozostawał jednak poza wydarzeniami w polu karnym rywali. Polska bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną.

Kapitan reprezentacji Polski nie wypracował sobie ani jednej próby uderzenia na bramkę. Nie najlepiej wyglądała również jego skuteczność w pojedynkach. Lewandowski wygrał zaledwie dwa z sześciu starć na ziemi oraz jedno z dwóch w powietrzu. Jedyna próba dryblingu także zakończyła się niepowodzeniem.

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Jeszcze bardziej rzuca się w oczy liczba strat. Według statystyk SuperScore.pl napastnik zanotował ich aż 16. Jednocześnie miał sześć kontaktów z piłką w polu karnym Bośniaków, ale nie przełożyło się to na żadną sytuację strzelecką. Inne serwisy również odnotowały brak strzałów Lewandowskiego w tym spotkaniu.

Lewandowski przebywał na murawie niemal do końcowego gwizdka, ale nie zdołał odmienić obrazu gry. Tymczasem w 87. minucie kapitan polskiej ekipy został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Bezbramkowy rezultat oznacza, że Biało-czerwoni rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów od podziału punktów, a występ ich najbardziej doświadczonego napastnika pozostawił sporo niedosytu.

W poniedziałek drużyna Jana Urbana rozegra kolejne spotkanie. Tym razem zmierzy się ze Szwecją w drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Narodów.

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