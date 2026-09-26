Lewandowski bezradny z Bośnią. Te statystyki mówią wszystko

Robert Lewandowski nie zdołał oddać nawet jednego strzału przeciwko Bośni i Hercegowinie. Według danych SuperScore.pl kapitan reprezentacji Polski zanotował także 16 strat.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie istniał w ofensywie

Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie i miał być jednym z najważniejszych ogniw ofensywy Biało-czerwonych. Ostatecznie przez większość meczu Ligi Narodów pozostawał jednak poza wydarzeniami w polu karnym rywali. Polska bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną.

Kapitan reprezentacji Polski nie wypracował sobie ani jednej próby uderzenia na bramkę. Nie najlepiej wyglądała również jego skuteczność w pojedynkach. Lewandowski wygrał zaledwie dwa z sześciu starć na ziemi oraz jedno z dwóch w powietrzu. Jedyna próba dryblingu także zakończyła się niepowodzeniem.

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Jeszcze bardziej rzuca się w oczy liczba strat. Według statystyk SuperScore.pl napastnik zanotował ich aż 16. Jednocześnie miał sześć kontaktów z piłką w polu karnym Bośniaków, ale nie przełożyło się to na żadną sytuację strzelecką. Inne serwisy również odnotowały brak strzałów Lewandowskiego w tym spotkaniu.

Lewandowski przebywał na murawie niemal do końcowego gwizdka, ale nie zdołał odmienić obrazu gry. Tymczasem w 87. minucie kapitan polskiej ekipy został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Bezbramkowy rezultat oznacza, że Biało-czerwoni rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów od podziału punktów, a występ ich najbardziej doświadczonego napastnika pozostawił sporo niedosytu.

W poniedziałek drużyna Jana Urbana rozegra kolejne spotkanie. Tym razem zmierzy się ze Szwecją w drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Narodów.