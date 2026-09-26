Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (26.09.2026)

Hubert Hurkacz kontynuuje rywalizację w turnieju ATP Chengdu. W 1/8 finału polski tenisista zmierzy się z Martinem Dammem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Martin Damm – Hubert Hurkacz odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju ATP Chengdu rozpocznie się o godzinie 08:30 czasu polskiego.

Hurkacz zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu ATP, natomiast Damm jest sklasyfikowany na 106. pozycji. Polak będzie więc wyżej notowanym zawodnikiem i przystąpi do tego pojedynku jako faworyt. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału turnieju w Chengdu.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Początek spotkania Hurkacz – Damm zaplanowano na godzinę 08:30.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Dostępna będzie również transmisja za darmo w STS TV po spełnieniu warunków wymaganych przez bukmachera. Załóż konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Mecz Martin Damm – Hubert Hurkacz będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz za darmo w STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Mecz Hurkacza z Martinem Dammem w 1/8 finału ATP Chengdu rozpocznie się w sobotę, 26 września 2026 roku o godzinie 08:30 czasu polskiego.

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