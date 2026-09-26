Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (26.09.2026)

Maja Chwalińska jest już o krok od finału turnieju WTA Singapore. W półfinale polska tenisistka zmierzy się z Leylah Fernandez. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińskiej dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Mecz Maja Chwalińska – Leylah Fernandez odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku. Spotkanie półfinałowe turnieju WTA Singapore rozpocznie się o godzinie 06:30 czasu polskiego.

Chwalińska zajmuje obecnie 31. miejsce w rankingu WTA, natomiast Fernandez plasuje się na 25. pozycji. Różnica w światowym zestawieniu jest niewielka, dlatego zapowiada się wyrównana walka o awans do finału turnieju w Singapurze.

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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek półfinałowego spotkania Chwalińska – Fernandez zaplanowano na godzinę 06:30.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Mecz Mai Chwalińskiej online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Dostępna będzie również transmisja za darmo w STS TV po spełnieniu warunków wymaganych przez bukmachera. Załóż konto w STS z kodem GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Maja Chwalińska – Leylah Fernandez będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz za darmo w STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Leylah Fernandez w półfinale WTA Singapore rozpocznie się w sobotę, 26 września 2026 roku o godzinie 06:30 czasu polskiego.

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