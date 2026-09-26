Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (26.09.2026)

Kiedy gra Chwalińska?
Mecz Maja Chwalińska – Leylah Fernandez odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku. Spotkanie półfinałowe turnieju WTA Singapore rozpocznie się o godzinie 06:30 czasu polskiego.
Chwalińska zajmuje obecnie 31. miejsce w rankingu WTA, natomiast Fernandez plasuje się na 25. pozycji. Różnica w światowym zestawieniu jest niewielka, dlatego zapowiada się wyrównana walka o awans do finału turnieju w Singapurze.
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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek półfinałowego spotkania Chwalińska – Fernandez zaplanowano na godzinę 06:30.
Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online
Mecz Mai Chwalińskiej online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Dostępna będzie również transmisja za darmo w STS TV po spełnieniu warunków wymaganych przez bukmachera. Załóż konto w STS z kodem GOAL.
Mecz Maja Chwalińska – Leylah Fernandez będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz za darmo w STS TV.
Mecz Chwalińskiej z Leylah Fernandez w półfinale WTA Singapore rozpocznie się w sobotę, 26 września 2026 roku o godzinie 06:30 czasu polskiego.
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