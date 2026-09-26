Anglia – Hiszpania: Kane i Yamal w drodze po Złotą Piłkę

Reprezentacja Anglii zmierzy się z Hiszpanią w 1. kolejce Ligi Narodów. Na boisku zobaczymy m.in. Harry'ego Kane'a oraz Lamine Yamala, czyli dwóch kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.

fot. Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Mistrzowie Świata wracają do gry

Reprezentacja Anglii i reprezentacja Hiszpanii rozpoczyna udział w Lidze Narodów. Będą to pierwsze mecze dla obu drużyn po bardzo udanych dla nich Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, że Synowi Albionu zdobyli brązowy medal, a La Furia Roja została mistrzem świata. Bez wątpienia w sobotę, 26 września na legendarnym Wembley Stadium czeka nas wielkie widowisko dwóch topowych drużyn na świecie.

Faworytem meczu będzie Hiszpania, która niedawno zdecydowała się kontynuować współpracę z Luisem de la Fuente. Selekcjoner pracuje z drużyną od stycznia 2023 roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo Europy oraz mistrzostwo świata. Nic dziwnego, że tamtejsza federacja zatrzymała go na dłużej.

Wrażenie może robić bilans De la Fuente w roli selekcjonera. Pod jego wodzą Hiszpania rozegrała 49 meczów, z czego aż 39 razy wygrała, 7 razy remisowała i doznała tylko 3 porażek. Średnio zdobywają aż 2,53 punktu na mecz. La Furia Roja kontynuuje serię osiemnastu spotkań z rzędu bez porażki. Ostatni raz przegrali z Portugalią w finale Ligi Narodów 2025.

Anglia żąda rewanżu za finał EURO 2024

Reprezentacja Anglii ponownie znalazła się w strefie medalowej dużego turnieju. Na ostatnim turnieju sięgnęli po brąz, wygrywając decydujący mecz z Francją. Medal na mundialu został uznany za duży sukces, ponieważ to pierwsza taka sytuacja od 1996 roku. Wcześniej dwukrotnie kończyli najwyżej na 4. miejscu w 1990 i 2018 roku. Biorąc pod uwagę ostatnie lata to trzeci krążek Synów Albionu po dwóch srebrach na dwóch ostatnich Mistrzostwach Europy.

Tuchel jako selekcjoner Anglików pracuje od stycznia 2025 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 22 meczach i może pochwalić się całkiem dobrym bilansem, czyli 17 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Średnio punktuje nieco gorzej niż jego kolega po fachu De la Fuente, ponieważ zdobywa 2,41 punktu na mecz. Warto dodać, że to jego pierwsze doświadczenie w roli selekcjonera. Wcześniej pracował tylko i wyłącznie z klubami.

Anglia w 2026 roku imponowała formą. Na 12 meczów doznali tylko dwóch porażek, a pozostałe starcia dwa razy kończyły się remisem i osiem razy zwycięstwem. Na ostatnim mundialu byli o krok od finału. Z marzeń odarła ich Argentyna, która w ostatnie siedem minut spotkania odwróciła wynik meczu.

Kane i Yamal, czyli wyścig po Złotą Piłkę

Przy okazji meczu Anglia – Hiszpania kibice będą mieli okazję zobaczyć na boisku dwóch kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Po stronie gospodarzy zagra Harry Kane, który utrzymał formę z poprzedniego sezonu. Łącznie z ostatnią kampanią ma na swoim koncie 67 bramek i 13 asyst w 58 meczach. Niesamowity wynik. Z kolei Lamine Yamal łącznie w tym i poprzednim sezonie strzelił 32 gole i zaliczył 24 asysty w 53 spotkaniach. Powyższe statystyki dotyczą tylko i wyłącznie występów w klubach.

Anglia – Hiszpania: przewidywane składy

Anglia: Pickford – Trent, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Scott – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Hiszpania: Simon – Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Olmo, Rodri, Fabian – Yamal, Oyarzabal, Williams