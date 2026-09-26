Anglia – Hiszpania: Kane i Yamal w drodze po Złotą Piłkę

08:31, 26. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Anglii zmierzy się z Hiszpanią w 1. kolejce Ligi Narodów. Na boisku zobaczymy m.in. Harry'ego Kane'a oraz Lamine Yamala, czyli dwóch kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.

Harry Kane
Obserwuj nas w
fot. Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Mistrzowie Świata wracają do gry

Reprezentacja Anglii i reprezentacja Hiszpanii rozpoczyna udział w Lidze Narodów. Będą to pierwsze mecze dla obu drużyn po bardzo udanych dla nich Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, że Synowi Albionu zdobyli brązowy medal, a La Furia Roja została mistrzem świata. Bez wątpienia w sobotę, 26 września na legendarnym Wembley Stadium czeka nas wielkie widowisko dwóch topowych drużyn na świecie.

Faworytem meczu będzie Hiszpania, która niedawno zdecydowała się kontynuować współpracę z Luisem de la Fuente. Selekcjoner pracuje z drużyną od stycznia 2023 roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo Europy oraz mistrzostwo świata. Nic dziwnego, że tamtejsza federacja zatrzymała go na dłużej.

Wrażenie może robić bilans De la Fuente w roli selekcjonera. Pod jego wodzą Hiszpania rozegrała 49 meczów, z czego aż 39 razy wygrała, 7 razy remisowała i doznała tylko 3 porażek. Średnio zdobywają aż 2,53 punktu na mecz. La Furia Roja kontynuuje serię osiemnastu spotkań z rzędu bez porażki. Ostatni raz przegrali z Portugalią w finale Ligi Narodów 2025.

Anglia żąda rewanżu za finał EURO 2024

Reprezentacja Anglii ponownie znalazła się w strefie medalowej dużego turnieju. Na ostatnim turnieju sięgnęli po brąz, wygrywając decydujący mecz z Francją. Medal na mundialu został uznany za duży sukces, ponieważ to pierwsza taka sytuacja od 1996 roku. Wcześniej dwukrotnie kończyli najwyżej na 4. miejscu w 1990 i 2018 roku. Biorąc pod uwagę ostatnie lata to trzeci krążek Synów Albionu po dwóch srebrach na dwóch ostatnich Mistrzostwach Europy.

Tuchel jako selekcjoner Anglików pracuje od stycznia 2025 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 22 meczach i może pochwalić się całkiem dobrym bilansem, czyli 17 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Średnio punktuje nieco gorzej niż jego kolega po fachu De la Fuente, ponieważ zdobywa 2,41 punktu na mecz. Warto dodać, że to jego pierwsze doświadczenie w roli selekcjonera. Wcześniej pracował tylko i wyłącznie z klubami.

Anglia w 2026 roku imponowała formą. Na 12 meczów doznali tylko dwóch porażek, a pozostałe starcia dwa razy kończyły się remisem i osiem razy zwycięstwem. Na ostatnim mundialu byli o krok od finału. Z marzeń odarła ich Argentyna, która w ostatnie siedem minut spotkania odwróciła wynik meczu.

Kane i Yamal, czyli wyścig po Złotą Piłkę

Przy okazji meczu Anglia – Hiszpania kibice będą mieli okazję zobaczyć na boisku dwóch kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Po stronie gospodarzy zagra Harry Kane, który utrzymał formę z poprzedniego sezonu. Łącznie z ostatnią kampanią ma na swoim koncie 67 bramek i 13 asyst w 58 meczach. Niesamowity wynik. Z kolei Lamine Yamal łącznie w tym i poprzednim sezonie strzelił 32 gole i zaliczył 24 asysty w 53 spotkaniach. Powyższe statystyki dotyczą tylko i wyłącznie występów w klubach.

Anglia – Hiszpania: przewidywane składy

Anglia: Pickford – Trent, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Scott – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Hiszpania: Simon – Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Olmo, Rodri, Fabian – Yamal, Oyarzabal, Williams

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości