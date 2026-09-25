Oskar Pietuszewski wśród najdroższych. Jego wycena robi ogromne wrażenie

Oskar Pietuszewski broniący barw FC Porto został wyceniony na aż 60,7 mln euro. CIES, na który powołał się serwis Meczyki.pl, umieścił Polaka w ścisłej czołówce zestawienia.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Wycenili Polaka na 60,7 mln euro

Oskar Pietuszewski znalazł się na siódmej pozycji w rankingu najbardziej wartościowych zawodników występujących poza pięcioma najmocniejszymi ligami Europy. Skrzydłowy FC Porto ustąpił miejsca między innymi Victorowi Froholdtowi, Vangelisowi Pavlidisowi oraz Gabrielowi Martinellemu.

Tak wysoka pozycja 19-letniego reprezentanta Polski robi jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzymy na jego wiek. Pietuszewski jest najmłodszym zawodnikiem całego zestawienia. Pozostali piłkarze uwzględnieni przez CIES mają już ukończone 20 lat, podczas gdy Polak wciąż nie przekroczył tej granicy.

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Wycena na poziomie 60,7 mln euro pokazuje skalę potencjału byłego zawodnika Jagiellonii Białystok. Pietuszewski przeniósł się do Portugalii zimą 2026 roku i podpisał z FC Porto umowę obowiązującą do końca czerwca 2031 roku. W obecnym sezonie jego rozwój został jednak zahamowany przez kontuzję mięśniową.

Dotychczas Pietuszewski wystąpił w barwach portugalskiego klubu 19 razy. W tym czasie zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Na szczycie zestawienia CIES znalazł się Froholdt, którego wartość oszacowano na ponad 83 mln euro. Polak znalazł się natomiast przed takimi zawodnikami jak Gianluca Prestianni z Benfiki, co tylko podkreśla rozmiar jego obecnej wyceny.