Arsenal ruszył po wielką gwiazdę Realu. Padło konkretne nazwisko

15:34, 25. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo / Radio Marca

Vinicius Junior znalazł się na radarze Arsenalu podczas ostatniego okna transferowego. "Mundo Deportivo" ujawniło kulisy zainteresowania klubu gwiazdą Realu Madryt.

Mikel Arteta
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fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gwiazda Realu mogła trafić do Arsenalu

Vinicius Junior był jednym z zawodników, których Arsenal analizował w kontekście wzmocnienia ofensywy. Informację tę potwierdził Miguel Molina, członek sztabu szkoleniowego Mikela Artety. Hiszpan w rozmowie z Radiem MARCA został wprost zapytany o zainteresowanie Brazylijczykiem.

– Tak, to było nazwisko, które było brane pod uwagę – przyznał Molina. Tym samym potwierdził, że gwiazda Realu Madryt rzeczywiście pojawiła się w wewnętrznych dyskusjach londyńskiego klubu. Jak przypomina „Mundo Deportivo”, temat był aktualny przed podpisaniem przez zawodnika nowego kontraktu z Królewskimi.

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Ostatecznie Arsenal nie zdołał doprowadzić do transferu. Vinicius Junior pozostał w Madrycie i nadal jest jedną z ważniejszych postaci zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho. Sam fakt zainteresowania ze strony angielskiego klubu pokazuje jednak, jak wysoko Brazylijczyk był oceniany na Emirates Stadium.

Molina opowiedział również o funkcjonowaniu Arsenalu pod wodzą Artety. Jego zdaniem hiszpański szkoleniowiec należy do najbardziej wymagających trenerów, z jakimi miał okazję pracować. – Przychodzi pierwszy i wychodzi ostatni. Jest bardzo intensywny, to niezwykle wymagający facet – powiedział członek jego sztabu.

Ważną rolę w projekcie Artety ma odgrywać także atmosfera w szatni. Molina zwrócił uwagę na silne poczucie wspólnoty panujące w zespole. W Arsenalu szczególnie mocno akcentowana jest zasada, według której interes całej drużyny powinien stać ponad indywidualnymi ambicjami. To właśnie w takim środowisku Londyńczycy chcieli widzieć również reprezentanta Brazylii.

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