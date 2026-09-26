Real wstrzymał oddech. Mbappe z kontuzją, znamy pierwsze wieści

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie dokończył meczu

Kylian Mbappe rozpoczął spotkanie z Turcją w wyjściowym składzie i szybko zaznaczył swoją obecność na murawie. Gwiazda Realu Madryt otworzyła wynik efektownym uderzeniem z lewej strony, jednak chwilę później zaczął odczuwać problemy z kolanem. Francuz długo próbował dojść do siebie, lecz ostatecznie nie był w stanie kontynuować gry.

Napastnik Królewskich opuścił boisko w 59. minucie. W jego miejsce pojawił się Desire Doue z Paris Saint-Germain. Francja zdołała utrzymać prowadzenie i zakończyła spotkanie zwycięstwem 1:0, ale zdecydowanie więcej uwagi po meczu przyciągnęła sytuacja z udziałem największej gwiazdy zespołu.

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Na temat stanu zdrowia Mbappe wypowiedział się Zinedine Zidane. Selekcjoner reprezentacji Francji nie ukrywał, że sytuacja wygląda niepokojąco. W związku z tym sztab nie zamierza ryzykować pogłębienia urazu. Francuz ma w konsekwencji opuścić zgrupowanie i wrócić do klubu.

Dla Realu jest to powód do niepokoju. Mbappe znajduje się bowiem w znakomitej dyspozycji strzeleckiej i z dziewięcioma trafieniami jest obecnie najlepszym strzelcem zespołu. Ostateczne informacje w sprawie stanu zdrowia piłkarza mają zostać określone po dodatkowych badaniach lekarskich.

Francja swoje kolejne spotkanie rozegra już w poniedziałek. Na drodze Trójkolorowych stanie Belgia. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.