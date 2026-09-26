Zidane zabrał głos w sprawie Mbappe. „Nie będziemy ryzykować”

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Kylian Mbappe nie zagra już w tej przerwie

Zinedine Zidane nie zamierza ryzykować zdrowiem największej gwiazdy reprezentacji Francji. Kylian Mbappe zakończył już udział w obecnym zgrupowaniu i wróci do Madrytu, gdzie będzie kontynuował leczenie. Selekcjoner Francuzów przyznał, że sytuacja nie wygląda najlepiej.

– To nie jest dobry znak i nie będziemy podejmować żadnego ryzyka – powiedział Zidane podczas konferencji prasowej cytowanej przez Fabrizio Romano na X. Decyzja sztabu oznacza, że napastnik Realu Madryt nie wystąpi już w pozostałej części reprezentacyjnej przerwy.

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Według informacji przekazanych przez francuski sztab medyczny problem dotyczy ścięgna w kolanie. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak poważny jest uraz ani ile dokładnie potrwa przerwa zawodnika. Odpowiedź mają przynieść kolejne badania przeprowadzone już w Madrycie.

Mbappe wcześniej odegrał kluczową rolę w spotkaniu z Turcją. To właśnie kapitan Francuzów zdobył jedyną bramkę meczu, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 1:0. Teraz w ekipie z La Liga z niepokojem będą oczekiwać na szczegółową diagnozę dotyczącą stanu zdrowia napastnika.

Tymczasem już w poniedziałek ekipa Zidane’a rozegra kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Zmierzy się w roli gospodarza z Belgią. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. Później na drodze reprezentacji Francji staną jeszcze Włosi i Belgowie.