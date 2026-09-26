Mecz Kamila Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Majchrzak? (26.09.2026)

Kiedy gra Majchrzak?
Mecz Yunchaokete Bu – Kamil Majchrzak odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju ATP Hangzhou rozpocznie się o godzinie 09:00 czasu polskiego.
Majchrzak zajmuje obecnie 73. miejsce w rankingu ATP, natomiast Yunchaokete Bu plasuje się na 111. pozycji. Polak będzie więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem i przystąpi do tego pojedynku jako faworyt. Stawką spotkania jest awans do ćwierćfinału turnieju w Hangzhou.
Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja w TV
Mecz Yunchaokete Bu – Kamil Majchrzak nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Kibice chcący obejrzeć spotkanie będą musieli skorzystać z transmisji internetowej.
Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja online
Mecz Kamila Majchrzaka online będzie można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Po spełnieniu wymaganych przez bukmachera warunków transmisja spotkania będzie dostępna w internecie. Załóż konto w STS z kodem GOAL, aby uzyskać dostęp do transmisji meczu za darmo.
Mecz Yunchaokete Bu – Kamil Majchrzak nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja online będzie dostępna za darmo w usłudze STS TV po spełnieniu wymaganych warunków.
Mecz Majchrzaka z Yunchaokete Bu w 1/8 finału ATP Hangzhou rozpocznie się w sobotę, 26 września 2026 roku o godzinie 09:00 czasu polskiego.
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