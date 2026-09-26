Mecz Kamila Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Majchrzak? (26.09.2026)

Kamil Majchrzak kontynuuje rywalizację w turnieju ATP Hangzhou. W 1/8 finału polski tenisista zmierzy się z Yunchaokete Bu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Majchrzaka dzisiaj online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

Kiedy gra Majchrzak?

Mecz Yunchaokete Bu – Kamil Majchrzak odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju ATP Hangzhou rozpocznie się o godzinie 09:00 czasu polskiego.

Majchrzak zajmuje obecnie 73. miejsce w rankingu ATP, natomiast Yunchaokete Bu plasuje się na 111. pozycji. Polak będzie więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem i przystąpi do tego pojedynku jako faworyt. Stawką spotkania jest awans do ćwierćfinału turnieju w Hangzhou.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja w TV

Mecz Yunchaokete Bu – Kamil Majchrzak nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Kibice chcący obejrzeć spotkanie będą musieli skorzystać z transmisji internetowej.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja online

Mecz Kamila Majchrzaka online będzie można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Po spełnieniu wymaganych przez bukmachera warunków transmisja spotkania będzie dostępna w internecie. Załóż konto w STS z kodem GOAL, aby uzyskać dostęp do transmisji meczu za darmo.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Kamila Majchrzaka? Mecz Yunchaokete Bu – Kamil Majchrzak nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja online będzie dostępna za darmo w usłudze STS TV po spełnieniu wymaganych warunków. O której godzinie gra dzisiaj Kamil Majchrzak? Mecz Majchrzaka z Yunchaokete Bu w 1/8 finału ATP Hangzhou rozpocznie się w sobotę, 26 września 2026 roku o godzinie 09:00 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie