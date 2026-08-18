Liverpool planuje wielki transfer. Gigant idzie po gwiazdę PSG

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Bradley Barcola przybliża się do Liverpoolu

Liverpool pracuje nad transferem Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. The Reds chcą pozyskać francuskiego skrzydłowego jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego i według najnowszych doniesień rozmowy są już zaawansowane. Jak informuje „RMC Sport”, Barcola nie wróci do kadry PSG, dopóki jego przyszłość nie zostanie wyjaśniona.

23-latek ma obecnie odpoczywać przed nadchodzącymi spotkaniami, ale jego sytuacja transferowa pozostaje głównym tematem. Liverpool prowadzi negocjacje zarówno z zawodnikiem, jak i francuskim klubem, a w najbliższym czasie ma przedstawić kolejną ofertę.

Barcola ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z PSG, dlatego paryżanie znajdują się w bardzo komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Francuski klub oczekuje za zawodnika około 170 milionów euro. Liverpool będzie natomiast próbował przekonać mistrzów Francji do zaakceptowania bardziej rozsądnych warunków. Barcola ma być zainteresowany przeprowadzką na Anfield.

Nie jest tajemnicą, że Liverpool potrzebuje wzmocnienia na skrzydłach. Problemy zespołu w sezonie 2025/2026 uwidoczniły braki kadrowe w tym sektorze boiska. Sytuację dodatkowo skomplikowało odejście Mohameda Salaha, który przez lata był jednym z najważniejszych zawodników. Barcola ma za sobą bardzo dobry poprzedni sezon. We wszystkich rozgrywkach skrzydłowy zdobył 13 bramek i dorzucił siedem asyst.