Mbappe nie zostawił złudzeń. Tak wyglądają jego relacje z Dembele

Kylian Mbappe w rozmowie z "L’Equipe" odniósł się do relacji z Ousmane Dembele. Gwiazda Realu Madryt zapewniła, że między Francuzami nie ma żadnego konfliktu ani napięcia.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe dostał pytanie o Dembele

Kylian Mbappe postanowił przeciąć wszelkie spekulacje dotyczące jego relacji z Ousmane Dembele. W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o ich stanowiskach w kontekście walki o Złotą Piłkę. To mogło sugerować, że między reprezentantami Francji pojawiły się pewne nieporozumienia.

Napastnik Realu Madryt jednak jasno podkreślił, że nie dostrzega żadnego problemu w relacji z kolegą z kadry. Mbappe wskazał również, że miał już okazji osobiście porozmawiać z Dembele na temat całej sytuacji. – Rozmawiałem już z nim o tym i nie ma żadnych napięć. To przyjaciel. Nie sądzę, żeby to był jakiś proble. Jestem bardzo spokojny – powiedział piłkarz w rozmowie z „L’Equipe”.

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Francuzi ponownie spotkali się w poniedziałek w Clairefontaine, gdzie rozpoczęli przygotowania do kolejnych meczów reprezentacji. To właśnie rywalizacja o najważniejsze indywidualne wyróżnienia sprawiła, że w przestrzeni medialnej zaczęto przyglądać się ich relacjom znacznie uważniej.

Ousmane Dmbele, który zdobył Złotą Piłkę w 2025 roku, wcześniej sam wskazywał Mbappe w gronie zawodników mogących liczyć się w tegorocznej walce o prestiżową nagrodę. Wszystko wskazuje zatem na to, że między gwiazdami reprezentacji Francji nie ma konfliktu, a medialne spekulacje nie znajdują potwierdzenia w ich rzeczywistej relacji.

Reprezentacja Francji już w piątek rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów UEFA od starcia z Turcją. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45.