Real ma problem z Viniciusem. Statystyki mówią wszystko

18:35, 21. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Real Madryt ma nowy problem z Viniciusem Juniorem. Jak podaje "Marca", Jose Mourinho coraz częściej traci cierpliwość do Brazylijczyka, który znów został szybko zmieniony w meczu.

Vinicius Junior
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior w cieniu Mbappe

Real Madryt przechodzi przez moment, w którym pozycja Viniciusa Juniora nie wydaje się już tak oczywista jak wcześniej. Brazylijczyk rozpoczął sezon poniżej oczekiwań, a podczas derbów z Atletico Madryt trener Królewskich zdecydował się zdjąć go z boiska już w 54. minucie. Według informacji dziennika „Marca” był to kolejny sygnał rosnącej frustracji szkoleniowca.

Co istotne, Kylian Mbappe pozostał na murawie do końcowego gwizdka. Vinicius Junior został natomiast zmieniony w czterech kolejnych spotkaniach. Wcześniej spotkało go to w starciach z Interem Mediolan, Rayo Vallecano oraz Elche. Mourinho początkowo starał się odpowiednio rozkładać minuty obu gwiazd, ale obecnie coraz wyraźniej faworyzuje Francuza.

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Statystyki tylko wzmacniają ten obraz. Mbappe wystąpił w siedmiu meczach i uzbierał 720 minut, zdobywając osiem bramek. Vinicius Junior ma na koncie 652 minuty, jednego gola i trzy asysty. Do tego wywalczył rzut karny w spotkaniu z Realem Betis. Różnica w skuteczności obu zawodników jest zatem bardzo wyraźna.

Reprezentant Brazylii spadł tym samym dopiero na piąte miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców. Wyżej od niego znajdują się Mbappe, Jude Bellingham, Arda Guler oraz Carlos Espi. Ten ostatni potrzebował zaledwie 26 minut spędzonych na boisku w pięciu meczach, aby zdobyć więcej bramek od Brazylijczyka. Dla Viniciusa to coraz poważniejsze ostrzeżenie.

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