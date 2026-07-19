Legia Warszawa była gotowa przeprowadzić transfer prosto z Włoch. Na ich celowniku znajdował się Petko Hristov ze Spezii Calcio. Wojskowi finalnie jednak wycofali się z walki o pozyskanie Bułgaria - donosi "Il Seccolo IX".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Petko Hristov nie trafi do Legii Warszawa

Legia Warszawa ma ogromne ambicje związane z nadchodzącym sezonem. Stołeczny klub nie chce powtórki z minionej kampanii, więc tego lata ostro wzięli się za wzmocnienia. Ostatnio media informowały, że na radarze Wojskowych znalazł się Petko Hristov. Z informacji przekazanych przez serwis „Il Seccolo IX” dowiadujemy się, że zawodnik Spezii Calcio finalnie nie trafi na Łazienkowską.

Wspomniane źródło zdradza, że Legia Warszawa ostatecznie wycofała się z walki o transfer Petko Hristova. Drogą polskiego zespołu podążyło również szwajcarskie Lugano, które także zrezygnowało z pozyskania obrońcy. Bułgar jasno podkreślił, że tego lata ma zamiar opuścić Spezię Calcio, po tym jak klub spadł do rozgrywek Serie C.

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Petko Hristov swego czasu regularnie występował na poziomie Serie A. Reprezentant Bułgarii rozwijał się w szybkim tempie, ale w pewnym momencie wszystko stanęło. Stoper na zapleczu włoskiej elity nie był już wyróżniającym się piłkarzem. Jego transfer do Polski jednak na papierze zapowiadał się niezwykle interesująco. Ostatecznie nie zobaczymy go na boiskach PKO Ekstraklasy.

Petko Hristov dotychczas rozegrał 118 spotkań w koszulce Spezii Calcio. Bułgar strzelił sześć goli, a także zaliczył trzy asysty.