Alvarez wraca do gry. Simeone wysłał mu bardzo mocny sygnał

Diego Simeone potwierdził powrót Juliana Alvareza do kadry Atletico Madryt. Fabrizio Romano na platformie X przekazał, że Argentyńczyk zagra z Athletic Bilbao w La Liga.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Simeone podjął decyzję w sprawie Alvareza. Padły jasne słowa

Diego Simeone nie ma wątpliwości, że Julian Alvarez jest gotowy, aby ponownie pomóc Atletico Madryt. Argentyński napastnik znajdzie się w kadrze na sobotnie spotkanie z Athletikiem Bilbao, co może być dla niego ważnym momentem po ostatnich wydarzeniach.

– Julian Alvarez będzie jutro w kadrze. Trenuje dobrze i oczekujemy od niego wszystkiego najlepszego, tak jak od wszystkich jego kolegów z drużyny – powiedział trener Madrytczyków cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

Powrót argentyńskiego napastnika do kadry ma szczególne znaczenie. W ostatnim czasie wokół Juliana Alvareza zrobiło się sporo zamieszania, a jego przyszłość w Atletico była przedmiotem licznych dyskusji. Simeone nie zamierza jednak rozpamiętywać tego, co wydarzyło się wcześniej. Zamiast tego daje swojemu napastnikowi jasny sygnał: teraz liczy się to, co zrobi na boisku. – Dla mnie życie jest pełne możliwości. I Julian teraz ma taką możliwość – zaznaczył trener Atletico.

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Simeone zwrócił również uwagę na presję, jaka często towarzyszy piłkarzom. Jego zdaniem Julian Alvarez powinien potraktować ostatnie tygodnie jako doświadczenie, które może pomóc mu w dalszym rozwoju.

– Często spędzamy życie na ocenianiu i powinniśmy się tym martwić, robiąc to rzadziej i ucząc się więcej. Mam nadzieję, że było to dla niego cenne doświadczenie – stwierdził argentyński szkoleniowiec.

Argentyńczyk nie ukrywa przy tym, że oczekuje od swojego napastnika konkretów. Julian Alvarez ma odpowiedzieć przede wszystkim na murawie.

– Mam nadzieję, że jest szczęśliwy i jak powiedział mu wczoraj Futre w pięknym filmie, pokaże to, strzelając gole – podsumował szkoleniowiec Atletico.

Spotkanie z Athletikiem może zatem stać się dla napastnika Atletico początkiem nowego rozdziału. Simeone wyraźnie pokazuje, że drzwi do drużyny pozostają dla niego otwarte.