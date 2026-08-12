Śląsk Wrocław ma problem związany z kontuzją Michała Mokrzyckiego. Klub jednak znalazł rozwiązanie. Beniaminek chce sprowadzić nowego pomocnika, który zastąpi 28-latka - donosi Bartosz Wieczorek z redakcji "TVP Sport".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław chce sprowadizć pomocnika, który zastąpi Michała Mokrzyckiego

Śląsk Wrocław nie zamierza pozostawić luki powstałej po kontuzji Michała Mokrzyckiego. Beniaminek chce jeszcze tego lata sprowadzić nowego środkowego pomocnika, który wypełni miejsce 28-latka w kadrze. Bartosz Wieczorek z redakcji „TVP Sport” przekazuje, że klub ma już plan na rozwiązanie tego problemu.

Michał Mokrzycki był jednym z ważniejszych zawodników Śląska Wrocław zarówno na boisku, jak i w szatni. Doświadczenie pomocnika oraz rola w drużynie sprawiały, że był jednym z liderów zespołu, dlatego jego absencja stanowi poważne osłabienie dla beniaminka PKO Ekstraklasy. Znalezienie odpowiedniego następcy nie będzie więc łatwym zadaniem.

Śląsk Wrocław musi teraz odpowiednio wykorzystać pozostałą część letniego okna transferowego. Klub będzie poszukiwał zawodnika, który nie tylko zabezpieczy środek pola, ale również pozwoli trenerowi zachować odpowiednią jakość i głębię kadry. Władze beniaminka PKO Ekstraklasy mają zatem jeszcze jeden transferowy cel do zrealizowania przed zamknięciem okna.

Swój najbliższy mecz Śląsk Wrocław rozegra już w sobotę. Przeciwnikiem Wojskowych będzie Zagłębie Lubin.