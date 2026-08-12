Paris Saint-Germain - Aston Villa to spotkanie o Superpuchar Europy. Znamy oficjalne składy na mecz rozrywany na Red Bull Arena w Salzburgu.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Paris Saint-Germain – Aston Villa: wyjściowe jedenastki na Superpuchar Europy

Na Red Bull Arena w Salzburgu dojdzie do starcia triumfatora Ligi Mistrzów z najlepszą drużyną Ligi Europy. Kto sięgnie po Superpuchar Europy? Paris Saint-Germain czy Aston Villa Zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji są Paryżanie, a więc obrońcy tytułu. W 2025 roku podopieczni Luisa Enrique pokonali Tottenham na Stadio Friuli w Udine.

W szeregach PSG obejrzymy między innymi jeden z letnich nabytków francuskiego giganta. Sprowadzony z AS Monaco Maghnes Akliouche znalazł się w podstawowym składzie i dzisiaj zadebiutuje w nowych barwach.

Natomiast w zespole z Birmingham premierowe występy zaliczą tacy piłkarze, jak Joao Gomes (pozyskany z Wolverhampton) i Brian Madjo (w zimie wykupiony z Metz). W wyjściowej jedenastce znalazł się także Matty Cash, reprezentant Polski.

Paris Saint-Germain – Aston Villa: oficjalne składy

Paris Saint-Germain: Safonow; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doué, Akliouche, Kwaracchelia

LA COMPOSITION DU PSG POUR LA SUPERCOUPE CONTRE ASTON VILLA ⬇️



Akliouche est titulaire pour ses débuts sous le maillot parisien, Ousmane Dembélé débute sur le banc 🔴🔵#PSGAVFC à 21H sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/q2D7ivv3uV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 12, 2026

Aston Villa: Bizot; Maatsen, Pau Torres, Lindelöf, Cash; Joao Gomes, Kamara; Madjo, Buendía, McGinn; Hemmings.