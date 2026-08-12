Paris Saint-Germain – Aston Villa: wyjściowe jedenastki na Superpuchar Europy
Na Red Bull Arena w Salzburgu dojdzie do starcia triumfatora Ligi Mistrzów z najlepszą drużyną Ligi Europy. Kto sięgnie po Superpuchar Europy? Paris Saint-Germain czy Aston Villa Zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji są Paryżanie, a więc obrońcy tytułu. W 2025 roku podopieczni Luisa Enrique pokonali Tottenham na Stadio Friuli w Udine.
W szeregach PSG obejrzymy między innymi jeden z letnich nabytków francuskiego giganta. Sprowadzony z AS Monaco Maghnes Akliouche znalazł się w podstawowym składzie i dzisiaj zadebiutuje w nowych barwach.
Natomiast w zespole z Birmingham premierowe występy zaliczą tacy piłkarze, jak Joao Gomes (pozyskany z Wolverhampton) i Brian Madjo (w zimie wykupiony z Metz). W wyjściowej jedenastce znalazł się także Matty Cash, reprezentant Polski.
Paris Saint-Germain – Aston Villa: oficjalne składy
Paris Saint-Germain: Safonow; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doué, Akliouche, Kwaracchelia
Aston Villa: Bizot; Maatsen, Pau Torres, Lindelöf, Cash; Joao Gomes, Kamara; Madjo, Buendía, McGinn; Hemmings.