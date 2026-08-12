Klemenz pewny. „To wiedzieliśmy przed meczem”

GKS Katowice nie zdołał odrobić strat z pierwszego meczu i pożegnał się z marzeniami o awansie do Ligi Konferencji. Oto co po spotkaniu powiedział Lukas Klemenz.

Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Lukas Klemenz

Klemenz: chcemy wrócić w przyszłym sezonie

Chociaż GKS Katowice w rewanżu pokonał Hapoel Tel Awiw, to zakończył swoją przygodę w europejskich pucharach. Jak rewanżowy pojedynek ocenia Lukas Klemenz? Defensor gospodarzy po ostatnim gwizdku rozmawiał reporterem TVP Sport.

– Mieliśmy swoje sytuacje w końcówce, nie wykorzystaliśmy ich, zabrakło jednej bramki. Szkoda straconego gola – dwa błędy w obronie i przegrywamy. Szkoda także pierwszego meczu. Wiedzieliśmy, że Bukowa nas poniesie. Kibice jak zawsze dopisali. Podnieśliśmy się w końcówce, ale było już za późno – przyznał obrońca gospodarzy.

– Dzisiaj zaprezentowaliśmy zupełnie inne oblicze naszej drużyny. To zmiana o 180 stopni w porównaniu ze spotkaniem na Węgrzech. Pokazaliśmy swój charakter i wolę walki. Szkoda sytuacji z pierwszej połowy, szkoda też tych z końcówki. Później już graliśmy na chaos i trochę zabrakło – dodał Klemenz.

– Nasze podejście jest takie, że chcemy więcej i więcej. Chcemy wrócić tu w przyszłym sezonie i pokazać się z jeszcze lepszej strony – zakończył zawodnik GKS-u.