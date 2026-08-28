Królewski rozbroił po transferze Śląska Wrocław. „Kapibary w ekstazie”

11:36, 28. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jarosław Królewski [X]

Śląsk Wrocław jest dogadany z Karolem Linettym ws. warunków kontraktu, o czym informował serwis Meczyki.pl. W swoim stylu transfer skomentował Jarosław Królewski. "Kapibary w ekstazie" - napisał.

Jarosław Królewski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Linetty w Śląsku Wrocław. Wymowny komentarz Królewskiego

Śląsk Wrocław podobnie jak Wisła Kraków to beniaminek tegorocznego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Obie drużyny notują podobny start w rozgrywkach. Nieco lepiej na początku wypadła Biała Gwiazda, która z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje 7. miejsce w tabeli. Podopieczni Mariusza Jopa odnieśli dwa zwycięstwa, raz zremisowali i dwa razy przegrali. Z kolei wrocławski klub ma pięć punktów i plasuje się na 12. miejscu. Drużyna, której trenerem jest Ante Simundza raz wygrała, dwa razy zremisowała i doznała dwóch porażek. Ostatnio klub z Dolnego Śląska dogadał dość ciekawy transfer.

Do Wrocławia przeniesie się 47-krotny reprezentant Polski – Karol Linetty. O transferze pomocnika z przeszłością w Serie A jako pierwszy pisał serwis Meczyki.pl. Obie strony osiągnęły porozumienie ws. warunków kontraktu. Niebawem powinno nastąpić oficjalne ogłoszenie.

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Na informacje Meczyków w mediach społecznościowych zareagował Jarosław Królewski. Właściciel Wisły Kraków w swoim stylu podsumował transfer Śląska. „Kapibary w ekstazie” – napisał w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że relacje pomiędzy klubami nie są najlepsze. W tym przypadku jednak komentarz prezesa krakowskiego zespołu był formą żartu.

Już niebawem, a dokładnie (18 września) Wisła Kraków i Śląsk Wrocław zmierzą się w bezpośrednim ligowym meczu. Będzie to ich pierwsze spotkanie od czasu marcowej konfrontacji, do której finalnie nie doszło. Biała Gwiazda nie pojechała na spotkanie, przez co została ukarana walkowerem.

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