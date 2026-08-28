Spełnił się czarny scenariusz! Tak wygląda nowy ranking UEFA

08:10, 28. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Tragedii nie ma, ale mogło być znacznie lepiej. Po czwartkowych meczach już wiemy, że Polskę w Europie reprezentować będzie tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Oto, jak wygląda nowy ranking UEFA.

Piłkarze Lecha Poznań
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ranking UEFA: Czechy świętują, Polska może żałować

Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice – te pięć drużyn reprezentowało Polskę w eliminacjach europejskich pucharów. Finalnie ścieżkę kwalifikacyjną przeszły tylko dwa zespoły. Jesień i zimę w Europie spędzą Lech i Jagiellonia.

Oba zespoły zagrają w fazie ligowej Ligi Europy, co trzeba uznać za spory sukces, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie kluby z Ekstraklasy rywalizowały głównie na poziomie Ligi Konferencji. Czwartkowe mecze i odpadnięcie zwłaszcza Rakowa negatywnie wpłynęły na nowy ranking UEFA.

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Polska cały czas zajmuje 10. miejsce w rankingu UEFA, które oznacza bezpośredni awans mistrza kraju do fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2028/2029. Niemniej jednak wyniki pozostałych spotkań zwłaszcza drużyn z Czech sprawiły, że przewaga niebezpiecznie stopniała. Losy dwumeczu odwrócił m.in. Jablonec, który wyrzucił za burtę Rangers FC. Comeback zaliczyła również Viktoria Pilzno, a Slavia Praga dzięki kwalifikacji do Ligi Mistrzów dołożyła dodatkowe 1.200 pkt do dorobku swojej federacji. Punktowała również Grecja, która za sprawą OFI Kreta i Panathinaikosu zbliżyła się na mniej niż 1.5 pkt.

MiejsceKrajLiczba punktówLiczba drużyn w fazie ligowej
9.Turcja49.6754/5
10.Polska45.1252/5
11.Czechy44.7254/5
12.Grecja43.8124/5
13.Norwegia38.6124/5
Ranking UEFA

Absolutnym celem minimum jest utrzymanie miejsca w TOP12, które umożliwia grę dla dwóch polskich klubów w el. Ligi Mistrzów. Jednak założeniem na ten sezon europejskich pucharów była walka o TOP10, czyli bezpośrednią kwalifikację mistrza Polski do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

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