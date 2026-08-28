Spełnił się czarny scenariusz! Tak wygląda nowy ranking UEFA

Ranking UEFA: Czechy świętują, Polska może żałować
Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice – te pięć drużyn reprezentowało Polskę w eliminacjach europejskich pucharów. Finalnie ścieżkę kwalifikacyjną przeszły tylko dwa zespoły. Jesień i zimę w Europie spędzą Lech i Jagiellonia.
Oba zespoły zagrają w fazie ligowej Ligi Europy, co trzeba uznać za spory sukces, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie kluby z Ekstraklasy rywalizowały głównie na poziomie Ligi Konferencji. Czwartkowe mecze i odpadnięcie zwłaszcza Rakowa negatywnie wpłynęły na nowy ranking UEFA.
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Polska cały czas zajmuje 10. miejsce w rankingu UEFA, które oznacza bezpośredni awans mistrza kraju do fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2028/2029. Niemniej jednak wyniki pozostałych spotkań zwłaszcza drużyn z Czech sprawiły, że przewaga niebezpiecznie stopniała. Losy dwumeczu odwrócił m.in. Jablonec, który wyrzucił za burtę Rangers FC. Comeback zaliczyła również Viktoria Pilzno, a Slavia Praga dzięki kwalifikacji do Ligi Mistrzów dołożyła dodatkowe 1.200 pkt do dorobku swojej federacji. Punktowała również Grecja, która za sprawą OFI Kreta i Panathinaikosu zbliżyła się na mniej niż 1.5 pkt.
|Miejsce
|Kraj
|Liczba punktów
|Liczba drużyn w fazie ligowej
|9.
|Turcja
|49.675
|4/5
|10.
|Polska
|45.125
|2/5
|11.
|Czechy
|44.725
|4/5
|12.
|Grecja
|43.812
|4/5
|13.
|Norwegia
|38.612
|4/5
Absolutnym celem minimum jest utrzymanie miejsca w TOP12, które umożliwia grę dla dwóch polskich klubów w el. Ligi Mistrzów. Jednak założeniem na ten sezon europejskich pucharów była walka o TOP10, czyli bezpośrednią kwalifikację mistrza Polski do fazy ligowej Ligi Mistrzów.