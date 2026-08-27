Liverpool bierze piłkarza za 140 milionów euro. Transferowe szaleństwo

Liverpool jest o krok od sfinalizowania jednego z największych transferów w historii Premier League. Za kwotę 140 milionów euro kupią Bradleya Barcolę z Paris Saint-Germain.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Bradley Barcola blisko przenosin do Liverpoolu

Liverpool w poprzednim oknie transferowym wydał prawie 500 milionów euro na transfery. Nie przyniosło to jednak sukcesów, ponieważ zajęli dopiero 5. miejsce w Premier League. Po zmianie trenera postanowili znów zaszaleć na rynku transferowym, inwestując kolejne 100 milionów euro. Na tym jednak nie koniec, ponieważ lada moment na Anfield Road pojawi się nowa gwiazda. Trwa finalizowanie transakcji z udziałem Bradleya Barcoli.

The Athletic podaje, że Barcola ma dołączyć do Liverpoolu z PSG w zamian za 140 milionów euro. Kwota stała wyniesie 116,7 mln euro, a kolejna cześć będzie zależała od spełnienia poszczególnych warunków, które zapisano w umowie w formie bonusów.

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Transfer jest na finiszu. Do ustalenia pozostały jedynie ostatnie formalności. Barcola zostanie najdroższym piłkarzem, jaki trafił tego lata do Premier League. Ponadto będzie drugim najdroższym w historii całej ligi, a także The Reds. Do tej pory najwięcej kosztował Alexander Isak (145 mln euro).

Barcola trafił do PSG latem 2023 roku z Lyonu. Łącznie wystąpił w 152 meczach, w których strzelił 39 bramek i zanotował 37 asyst. W nowym klubie będzie rywalizował o miejsce w składzie z takimi piłkarzami jak Cody Gakpo, Victor Munoz, Rio Ngumoha czy Federico Chiesa.