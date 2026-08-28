Man City rozbije bank za gwiazdę Chelsea. Szalona oferta na stole

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Fernandez zmieni klub?! Man City oferuje fortunę

Okno transferowe powoli dobiega końca. Oficjalnie zamknie się we wtorek (1 września). Zanim to jednak nastąpi, niektóre kluby mogą zdecydować się na transfer last minute. Jednym z nich prawdopodobnie będzie Manchester City. Docierają sygnały, że w grę wchodzi prawdziwy hit transferowy.

Jak donosi serwis TyC Sports, w ostatnich dniach sierpnia pracodawcę może zmienić Enzo Fernandez. Argentyńczyk jest na wylocie z Chelsea, co dobitnie podkreśla fakt, że Xabi Alonso odsunął go od zespołu przy okazji spotkania z Fulham. Decyzja była podjęta w porozumieniu z zarządem. W efekcie piłkarz dostał zielone światło na zmianę klubu. Mówi się, że Londyńczycy zaakceptują każdą ofertę w wysokości 140 milionów euro.

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Na taką kwotę zgodzi się Manchester City, który lada moment oficjalnie złoży propozycję za środkowego pomocnika. Enzo Maresca, czyli nowy trener Obywateli doskonale zna Fernandeza. Jeszcze niedawno wspólnie pracowali w Chelsea, której był trenerem.

Przygoda mistrza świata z 2022 roku na Stamford Bridge dobiega więc końca. Enzo Fernandez trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Benfiki za 121 mln euro. Jego potencjalny transfer do Man City będzie jednym z najwyższych transferów w historii Premier League. Łącznie w barwach The Blues rozegrał 170 meczów, w których strzelił 31 goli i zanotował 30 asyst.