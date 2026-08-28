Widzew interesuje się pomocnikiem. Grał w młodzieżówce Portugalii

10:21, 28. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jakub Kłyszejko [X]

Widzew Łódź myśli o jeszcze jednym wzmocnieniu. Do zespołu przymierzany jest Dani Silva z FC Midtjylland. Z doniesień Jakuba Kłyszejko wynika, że chodzi o wypożyczenie z opcją wykupu.

Aleksandar Vuković
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź negocjuje wypożyczenie piłkarza

Widzew Łódź nie zamknął kadry pierwszego zespołu na sezon 2026/2027. Wszystko wskazuje na to, że w drużynie może jeszcze dojść do kilku zmian. Blisko odejścia jest m.in. Andi Zeqiri, ale klub planuje także transfery przychodzące. Z najnowszych informacji wynika, że na radarze znalazł się nowy pomocnik.

Jakub Kłyszejko z TVP Sport przekazał, że Widzew interesuje się portugalskim pomocnikiem z FC Midtjylland. Chodzi o Daniego Silvę. To 26-letni piłkarz, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Pafos, z którym sięgnął po triumf w Pucharze Cypru. Latem wrócił do ligi duńskiej, lecz w obecnej drużynie nie ma dla niego miejsca. Trafił tam zimą 2025 roku z Hellasu Werona za 3 miliony euro, występując w 32 meczach.

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Dani Silva ma także doświadczenie z gry w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. W latach 2024-2025 bronił barw Hellasu, dla którego na poziomie Serie A uzbierał 25 meczów. Zdaniem dziennikarza trwają rozmowy pomiędzy Widzewem, Midtjylland, a piłkarzem. Transakcja miałaby obejmować wypożyczenie z opcją wykupu. Kontrakt zawodnika z duńskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Jest wyceniany na 2 mln euro.

W przeszłości Silva był także młodzieżowym reprezentant Portugalii. W drużynie U21 wystąpił w dwóch spotkaniach. Do jego atutów należą m.in. dobry przegląd pola, technika i prostopadłe podania – wymienia Kłyszejko we wpisie w mediach społecznościowych.

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