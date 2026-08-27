Lechia Gdańsk dogadała rekordowy transfer. Bobcek zmienia klub

Tomas Bobcek doczekał się wreszcie transferu. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że napastnik przeniesie się do Frosinone. Lechia Gdańsk zarobi razem z bonusami ok. 13 milionów euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek przechodzi do ligi TOP5 w Europie

Tomas Bobcek w poprzednim sezonie był królem strzelców PKO BP Ekstraklasy. Choć imponował skutecznością, nie był w stanie pomóc Lechii Gdańsk uniknąć spadku. Klub pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową, co oznaczało, że reprezentant Słowacji na pewno poszuka nowego pracodawcy. Plotki transferowe pojawiały się cały czas, lecz do tej pory brakowało zgody ze strony polskiego zespołu.

W ostatnim czasie toczyły się negocjacje na linii Frosinone – Lechia Gdańsk. Rozmowy zakończyły się sukcesem, ponieważ obie strony osiągnęły porozumienie. Jak podaje serwis Meczyki.pl, Bobcek zmieni otoczenie i dogadał już warunki kontraktu indywidualnego. Niebawem ma polecieć do Włoch, żeby przejść testy medyczne. Tomasz Włodarczyk podał również przybliżoną kwotę transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z jego informacji wynika, że kwota bazowa zakręci się powyżej 10 milionów euro. Połowa tego wpłynie na konto Lechii już w najbliższych dniach. Finalnie kwota może okazać się wyższa, ponieważ w umowie uwzględniono łatwe do spełnienia bonusy. Wtedy pobity zostałby rekord PKO BP Ekstraklasy, bowiem łączna suma wyniosłaby ok. 13 milionów euro.

Bobcek grał w Gdańsku trzy lata. Do zespołu trafił latem 2023 roku. Łącznie wystąpił w 74 meczach i strzelił 37 bramek.