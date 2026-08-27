Lechia Gdańsk dogadała rekordowy transfer. Bobcek zmienia klub

11:52, 27. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Tomas Bobcek doczekał się wreszcie transferu. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że napastnik przeniesie się do Frosinone. Lechia Gdańsk zarobi razem z bonusami ok. 13 milionów euro.

Tomas Bobcek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek przechodzi do ligi TOP5 w Europie

Tomas Bobcek w poprzednim sezonie był królem strzelców PKO BP Ekstraklasy. Choć imponował skutecznością, nie był w stanie pomóc Lechii Gdańsk uniknąć spadku. Klub pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową, co oznaczało, że reprezentant Słowacji na pewno poszuka nowego pracodawcy. Plotki transferowe pojawiały się cały czas, lecz do tej pory brakowało zgody ze strony polskiego zespołu.

W ostatnim czasie toczyły się negocjacje na linii Frosinone – Lechia Gdańsk. Rozmowy zakończyły się sukcesem, ponieważ obie strony osiągnęły porozumienie. Jak podaje serwis Meczyki.pl, Bobcek zmieni otoczenie i dogadał już warunki kontraktu indywidualnego. Niebawem ma polecieć do Włoch, żeby przejść testy medyczne. Tomasz Włodarczyk podał również przybliżoną kwotę transferu.

STS TV: Oglądaj ZA DARMO mecze m.in. La Liga i Serie A oraz tenisowy US Open. Zarejestruj się w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z jego informacji wynika, że kwota bazowa zakręci się powyżej 10 milionów euro. Połowa tego wpłynie na konto Lechii już w najbliższych dniach. Finalnie kwota może okazać się wyższa, ponieważ w umowie uwzględniono łatwe do spełnienia bonusy. Wtedy pobity zostałby rekord PKO BP Ekstraklasy, bowiem łączna suma wyniosłaby ok. 13 milionów euro.

Bobcek grał w Gdańsku trzy lata. Do zespołu trafił latem 2023 roku. Łącznie wystąpił w 74 meczach i strzelił 37 bramek.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości