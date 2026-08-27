Liverpool dopina wielki transfer. PSG może dostać fortunę za gwiazdę

Bradley Barcola jest coraz bliżej transferu do Liverpoolu. PSG prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem z Premier League, a kwota operacji może sięgnąć aż 120 milionów funtów

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool coraz bliżej wielkiego ruchu. Lyon też może na tym zarobić

Bradley Barcola może tego lata zmienić klub w ramach jednego z najgłośniejszych transferów okna. Jak informuje Sky Sports, Liverpool poczynił znaczące postępy w negocjacjach z Paris Saint-Germain w sprawie sprowadzenia francuskiego skrzydłowego. Wartość potencjalnej transakcji ma wynieść 120 milionów funtów.

Rozmowy nabrały tempa w Monako, gdzie przedstawiciele PSG kontynuowali negocjacje przy okazji losowania fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. The Reds są coraz bliżej porozumienia. Chociaż do finalizacji całej operacji nadal pozostał ostatni krok.

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Jeśli transfer dojdzie do skutku za wspomnianą kwotę, Barcola stanie się najdroższym zawodnikiem sprzedanym z Ligue 1. PSG może tym samym zanotować ogromny zysk na 23-letnim reprezentancie Francji, którego klub pozyskał z Olympique Lyon w 2023 roku za 45 milionów euro, czyli mniej więcej 38,6 miliona funtów.

Na całej operacji może skorzystać również były klub piłkarz. W pierwotnej umowie sprzedaży zawodnika z Olympique Lyon do PSG znalazła się bowiem klauzula odsprzedaży. Oznacza to, że poprzedni pracodawca Barcoli otrzyma część kwoty z ewentualnego transferu do Liverpoolu.

Przedstawiciel ligi angielskiej jest zatem coraz bliżej przeprowadzenia spektakularnej transakcji, która może odbić się szerokim echem w całej Europie. Teraz kluczowe będzie dopięcie szczegółów porozumienia z PSG.