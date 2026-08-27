Arsenal szykuje wielki ruch? Arteta nie chciał zabrać głosu

Mikel Arteta nie chciał rozmawiać o możliwym transferze Juliana Alvareza z Atletico Madryt do Arsenalu. Menedżer Kanonierów szybko i zdecydowanie uciął spekulacje na ten temat.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta został zapytany o transferowy hit. Odpowiedź była mocna

Mikel Arteta nie zamierzał dolewać oliwy do ognia podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jak informuje serwis Football.london, menedżer Arsenalu został zapytany o możliwe starania Kanonierów w sprawie transferu Juliana Alvareza, którego przyszłość w Atletico Madryt coraz częściej staje się przedmiotem spekulacji.

Hiszpański szkoleniowiec nie pozostawił jednak żadnych wątpliwości, że publicznie nie zamierza komentować spraw dotyczących zawodników związanych z innymi klubami. Zapytany wprost, czy osobiście kontaktował się z 26-letnim Argentyńczykiem w sprawie przeprowadzki na Emirates Stadium, odpowiedział bez wahania.

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– Nie rób tego! Nie będę komentował zawodników z innych klubów – powiedział Arteta. – Wiesz, że nie będę tego komentował publicznie, bo to oznaczałoby wykonywanie innej pracy – dodał Hiszpan.

Jednoznaczna reakcja menedżera Arsenalu nie musi oczywiście oznaczać końca transferowych spekulacji. Julian Alvarez pozostaje jednym z najbardziej interesujących napastników na rynku, a jego liczby z poprzedniego sezonu tylko podsycają zainteresowanie. Łącznie w 49 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek dla Los Colchoneros i zanotował dziewięć asyst.

Londyńczycy zachowują jednak ostrożność, zwłaszcza że zbliża się końcowy etap okna transferowego. Na razie Arteta jasno daje do zrozumienia, że publicznie nie zamierza zdradzać, czy Kanonierzy rzeczywiście pracują nad transferem gwiazdy Atletico.