Siemieniec wskazał rywali Jagiellonii w Lidze Europy. Marzy o jednym klubie

Jagiellonia Białystok czeka na losowanie fazy ligowej Ligi Europy. Adrian Siemieniec, cytowany przez serwis Meczyki.pl zdradził, że marzy o wylosowaniu Milanu na San Siro oraz kogoś z Premier League.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

AC Milan to wymarzony klub w Lidze Europy dla Siemieńca

Jagiellonia Białystok będzie miała intensywną jesień w europejskich pucharach. Adrian Siemieniec i spółka rozegrają aż osiem meczów w fazie ligowej Ligi Europy. Losowanie odbędzie się w piątek (28 sierpnia) o godzinie 18:00. Duma Podlasia została rozstawiona w 3. koszyku, podobnie jak Lech Poznań.

Wszystko wskazuje na to, że Jagiellonia nie uniknie mocnych drużyn w pierwszej fazie turnieju. Wśród potencjalnych rywali są m.in. takie marki jak AC Milan, Juventus, Crystal Palace, Bayer Leverkusen czy Benfica. Adrian Siemieniec, cytowany przez Meczyki.pl zdradził, na kogo chciałby trafić.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szkoleniowiec białostockiego klubu przede wszystkim marzy o Milanie. Nie tylko pod kątem zawodowym, ale również prywatnym. Drugi zespół, jaki chciałby wylosować to przedstawiciel Premier League. Na to jest spora szansa, ponieważ aż trzy angielskie zespoły znalazły się w koszyku z Jagiellonią.

– Mam jasno określone marzenia. Pierwsze jest nie tylko moje, ale całej mojej rodziny – AC Milan i San Siro. Pojechać do Mediolanu na mecz z Milanem to byłaby dla nas fantastyczna rzecz i spełnienie marzenia mojego, żony i dzieci. Chciałbym ich tam zabrać jako mąż, ojciec i trener Jagiellonii – powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez serwis Meczyki.pl.

– Drugie marzenie, już takie trenerskie, to zespół z Premier League, też na wyjeździe. Czy to będzie Sunderland, Bournemouth, czy Crystal Palace, to nie będę już wybredny. Mam nadzieję, że któryś z tych zespołów dostaniemy na wyjeździe – dodał.