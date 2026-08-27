Padło słynne HERE WE GO. Chelsea jest o krok od wielkiego transferu

Chelsea jest coraz bliżej transferu Emiliano Martineza. The Blues mieli osiągnąć porozumienie z Aston Villą. Informacje na ten temat podali Matt Law i Fabrizio Romano na X.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Emiliano Martinez zamieni Aston Villę na Chelsea

Chelsea zdecydowała się na konkretny ruch w sprawie obsady bramki. Jak informuje Matt Law, klub ze Stamford Bridge osiągnął porozumienie z Aston Villą dotyczące transferu Emiliano Martineza. Argentyński golkiper ma kosztować 7,5 miliona funtów i przenieść się do londyńskiego zespołu na zasadzie transferu definitywnego.

Według przekazanych informacji Martinez jest szykowany do roli pierwszego bramkarza Chelsea. Jego nazwisko miało pojawić się w kontekście The Blues po słabym występie Roberta Sancheza w otwierającym sezon Premier League spotkaniu z Fulham.

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Transferowy temat szybko znalazł potwierdzenie także u jednego z najbardziej znanych informatorów na rynku. Fabrizio Romano na X przekazał, że strony osiągnęły ustne porozumienie.

„Chelsea osiągnęła ustne porozumienie w sprawie podpisania kontraktu z Emiliano Martínezem. Here we go” – napisał włoski dziennikarz.

Jeśli wszystkie szczegóły zostaną dopięte, ekipa z Londynu zyska doświadczonego bramkarza i jednego z najważniejszych zawodników Aston Villi z ostatnich lat. Dla samego Martineza byłaby to natomiast szansa na kolejny duży krok w karierze i przenosiny do jednego z największych klubów w lidze angielskiej.

Według wieści Matta Lawa i Fabrizio Romano na X, sprawa transferu jest już bardzo zaawansowana. Chelsea chce jak najszybciej zamknąć operację. Tymczasem doświadczony bramkarz ma być gotowy na rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej karierze.