Padło słynne HERE WE GO. Chelsea jest o krok od wielkiego transferu

21:20, 27. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Matt Law (X) / Fabrizio Romano (X)

Chelsea jest coraz bliżej transferu Emiliano Martineza. The Blues mieli osiągnąć porozumienie z Aston Villą. Informacje na ten temat podali Matt Law i Fabrizio Romano na X.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Emiliano Martinez zamieni Aston Villę na Chelsea

Chelsea zdecydowała się na konkretny ruch w sprawie obsady bramki. Jak informuje Matt Law, klub ze Stamford Bridge osiągnął porozumienie z Aston Villą dotyczące transferu Emiliano Martineza. Argentyński golkiper ma kosztować 7,5 miliona funtów i przenieść się do londyńskiego zespołu na zasadzie transferu definitywnego.

Według przekazanych informacji Martinez jest szykowany do roli pierwszego bramkarza Chelsea. Jego nazwisko miało pojawić się w kontekście The Blues po słabym występie Roberta Sancheza w otwierającym sezon Premier League spotkaniu z Fulham.

FC Barcelona - Athletic Bilbao: transmisja w STS TV. Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i oglądaj ZA DARMO wszystkie mecze La Liga

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Transferowy temat szybko znalazł potwierdzenie także u jednego z najbardziej znanych informatorów na rynku. Fabrizio Romano na X przekazał, że strony osiągnęły ustne porozumienie.

„Chelsea osiągnęła ustne porozumienie w sprawie podpisania kontraktu z Emiliano Martínezem. Here we go” – napisał włoski dziennikarz.

Jeśli wszystkie szczegóły zostaną dopięte, ekipa z Londynu zyska doświadczonego bramkarza i jednego z najważniejszych zawodników Aston Villi z ostatnich lat. Dla samego Martineza byłaby to natomiast szansa na kolejny duży krok w karierze i przenosiny do jednego z największych klubów w lidze angielskiej.

Według wieści Matta Lawa i Fabrizio Romano na X, sprawa transferu jest już bardzo zaawansowana. Chelsea chce jak najszybciej zamknąć operację. Tymczasem doświadczony bramkarz ma być gotowy na rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej karierze.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości