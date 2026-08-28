Raków zmieni trenera?! Przyszłość Kroczka przesądzona

Raków Częstochowa w najbliższym czasie może zmienić trenera. Z doniesień serwisu Meczyki.pl wynika, że dni Dawida Kroczka są praktycznie policzone. Odpadnięcie z europejskich pucharów prawdopodobnie przesądzi o losie szkoleniowca.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Możliwa zmiana trenera w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa zakończył przygodę z europejskimi pucharami na 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Po dogrywce w dwumeczu lepszy okazał się Hajduk Split. Odpadnięcie z rozgrywek pod egidą UEFA to jedno, ale postawa zespołu w PKO BP Ekstraklasie również pozostawia wiele do życzenia.

Podopieczni Dawida Kroczka są na ostatnim 18. miejscu w tabeli. W trzech meczach ligowych zanotowali trzy porażki i do wyjścia ze strefy spadkowej tracą już cztery punkty. Trzeba jednak pamiętać, że Medaliki mają o dwa rozegrane mecze mniej. Jest to efekt przekładanych spotkań.

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Niemniej jednak coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Dawid Kroczek traci pracę. Na kanale Meczyki.pl wypowiedział się na ten temat Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem zmiana trenera pod Jasną Górą to już tylko i wyłącznie kwestia czasu.

– Moim zdaniem to są ostatnie dni Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. Wisiało to wszystko na tym, że są europejskie puchary i klub nie chciał tworzyć chaosu, dopóki jest szansa na Ligę Konferencji. Już jej nie ma i moim zdaniem za chwilę Raków zmieni trenera – mówił Tomasz Włodarczyk.

Kroczek przejął Raków w końcówce poprzedniego sezonu, zastępując Łukasza Tomczyka. Łącznie prowadził zespół w 13 meczach. Jego bilans to 6 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek. W przeszłości pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna, a także samodzielnie prowadził Cracovię.