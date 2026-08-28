Flick przemówił ws. braku napastnika. Został zapytany o Alvareza

09:23, 28. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jijantes

FC Barcelona wygrała z Athletic Bilbao (2:0). Po meczu Hansi Flick został zapytany o brak napastnika w drużynie. Pytanie nawiązywało do zamieszania wokół Juliana Alvareza i występu Raphinhi na dziewiątce.

Hansi Flick
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fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nadal bez napastnika. Flick zabrał głos

FC Barcelona ma za sobą już dwa mecze w rozgrywkach ligowych. W obu przypadkach Duma Katalonii odniosła pewne zwycięstwa, zdobywając tym samym komplet punktów. Po 2. kolejkach La Liga zajmują 1. miejsce w tabeli, wyprzedzając Real Madryt dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Powodem do zmartwień jest jednak brak klasycznego napastnika. Hansi Flick nie ma ani jednej „dziewiątki” do swojej dyspozycji. Po spotkaniu z Athletic Bilbao szkoleniowiec został zapytany o to na konferencji prasowej. Z jego wypowiedzi trudno cokolwiek wywnioskować.

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Czy z „dziewiątką” rozstrzygnęlibyśmy mecz wcześniej? Być może tak, a może nie. Podobało mi się to, co widziałem, a ponadto dobrze się broniliśmy. Zobaczymy, co się wydarzy – mówił Hansi Flick w rozmowie z Jijantes.

Nie chcę komentować tego typu spraw. Wygraliśmy drugi mecz z rzędu i tylko to się dla mnie liczy. Deco i reszta wykonują swoją pracę, a ja swoją, czyli dbam o to, by drużyna działała jak należy – dodał szkoleniowiec.

Nie zabrakło również pytań dot. Raphinhi. Było to drugie spotkanie, w którym Brazylijczyk zagrał jako napastnik. Podobnie jak w poprzednim meczu zawodnik wpisał się na listę strzelców. W dwóch meczach ma na swoim koncie już trzy gole i jedną asystę.

Nie ma dla mnie znaczenia, na jakiej pozycji gra Raphinha – liczy się dla mnie to, co pokazuje na boisku – podkreślił Flick.

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