Jagiellonia Białystok osiągnęła kolejny wielki sukces. Pierwszy raz w historii awansowali do fazy zasadniczej Ligi Europy. Oto potencjalni rywale, na których może trafić Duma Podlasia w fazie ligowej.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Jagiellonii Białystok

Z kim Jagiellonia Białystok zagra w Lidze Europy? Potencjalnie rywale

Jagiellonia Białystok osiągnęła historyczny sukces, bo tak można nazwać awans do rozgrywek Ligi Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca w rewanżu przypieczętowali awans, wygrywając na wyjeździe z Iberią 1999 (2:1). Pierwsze spotkanie w Polsce zakończyło się wynikiem (4:0) na korzyść Dumy Podlasia.

Białostocki klub podobnie jak Lech Poznań trafił do 3. koszyka przed losowaniem. Tak samo rozstawione zostały trzy ekipy z Premier League, więc jest duża szansa, że Crystal Palace, Bournemouth lub Sunderland będzie rywalem Jagiellonii lub Kolejorza. W tym samym koszyku są jeszcze takie drużyny jak Omonia Nikozja, Celta Vigo, NK Celje i Sturm Graz.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niemal na pewno Jagiellonia trafi na topowy klub z 1. koszyka. Wśród najwyżej rozstawionych drużyn są m.in. Juventus, AC Milan, Benfica, Bayer Leverkusen czy Olympique Lyon. Przy odrobinie szczęścia mogą jednak wylosować AZ Alkmaar i Olympiakos Pireus.

Potencjalni rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy:

Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiakos, Olympique Lyon, Real Sociedad, Olympique Marsylia

Ferencvaros, Viktoria Pilzno, Royale Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagrzeb, RB Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht

Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta Vigo, Omonia Nikozja, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok

Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Nijmegen, Hapoel Beer Szewa, Ararat, OFI, Lillestrom, Levski

W fazie ligowej Ligi Europy każdy zespół zagra 8 meczów. Będzie to istotna zmiana w porównaniu z Ligą Konferencji. Dla obu polskich klubów oznacza krótszą przerwę zimową. Ostatnie dwa spotkania fazy ligowej zostaną rozegrane w styczniu. Awans do 1/8 finału wywalczy TOP8 w tabeli, a pozostałe zespoły z miejsc 9-24 powalczą w rundzie barażowej fazy pucharowej.