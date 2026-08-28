Potencjalni rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy

07:53, 28. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok osiągnęła kolejny wielki sukces. Pierwszy raz w historii awansowali do fazy zasadniczej Ligi Europy. Oto potencjalni rywale, na których może trafić Duma Podlasia w fazie ligowej.

Zawodnicy Jagiellonii Białystok
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Jagiellonii Białystok

Z kim Jagiellonia Białystok zagra w Lidze Europy? Potencjalnie rywale

Jagiellonia Białystok osiągnęła historyczny sukces, bo tak można nazwać awans do rozgrywek Ligi Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca w rewanżu przypieczętowali awans, wygrywając na wyjeździe z Iberią 1999 (2:1). Pierwsze spotkanie w Polsce zakończyło się wynikiem (4:0) na korzyść Dumy Podlasia.

Białostocki klub podobnie jak Lech Poznań trafił do 3. koszyka przed losowaniem. Tak samo rozstawione zostały trzy ekipy z Premier League, więc jest duża szansa, że Crystal Palace, Bournemouth lub Sunderland będzie rywalem Jagiellonii lub Kolejorza. W tym samym koszyku są jeszcze takie drużyny jak Omonia Nikozja, Celta Vigo, NK Celje i Sturm Graz.

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Niemal na pewno Jagiellonia trafi na topowy klub z 1. koszyka. Wśród najwyżej rozstawionych drużyn są m.in. Juventus, AC Milan, Benfica, Bayer Leverkusen czy Olympique Lyon. Przy odrobinie szczęścia mogą jednak wylosować AZ Alkmaar i Olympiakos Pireus.

Potencjalni rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Europy:

  • Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiakos, Olympique Lyon, Real Sociedad, Olympique Marsylia
  • Ferencvaros, Viktoria Pilzno, Royale Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagrzeb, RB Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht
  • Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta Vigo, Omonia Nikozja, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok
  • Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Nijmegen, Hapoel Beer Szewa, Ararat, OFI, Lillestrom, Levski

W fazie ligowej Ligi Europy każdy zespół zagra 8 meczów. Będzie to istotna zmiana w porównaniu z Ligą Konferencji. Dla obu polskich klubów oznacza krótszą przerwę zimową. Ostatnie dwa spotkania fazy ligowej zostaną rozegrane w styczniu. Awans do 1/8 finału wywalczy TOP8 w tabeli, a pozostałe zespoły z miejsc 9-24 powalczą w rundzie barażowej fazy pucharowej.

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