Barcelona ogłosiła transfer. Przychodzi za Szczęsnego

Dominik Livaković został nowym bramkarzem FC Barcelony. Chorwat związał się z klubem czteroletnim kontraktem. Wszystko wskazuje na to, że zastąpi Wojciecha Szczęsnego w roli zmiennika Joana Garcii.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Livaković nowym bramkarzem FC Barcelony

FC Barcelona sfinalizowała i ogłosiła transfer nowego bramkarza. To, o czym od kilku dni pisały hiszpańskie media stało się faktem. Do zespołu na zasadzie transferu definitywnego dołączył Dominik Livaković. Chorwat, który w przeszłości był wicemistrzem świata podpisał z Katalończykami czteroletni kontrakt. Według medialnych doniesień kwota transferu sięga jedynie dwóch milionów euro plus kolejne dwa miliony w formie bonusów.

Pierwotnie plan zakłada, że Livaković zostanie od razu wypożyczony do innego zespołu. Miało to być Dinamo Zagrze. W Barcelonie zmiennikiem Joana Garcii cały czas miał być Wojciech Szczęsny. Wszystko wskazuje na to, że plan uległ zmianie. Coraz więcej doniesień sugeruje, że 31-latek już teraz zostanie w klubie i rozpocznie treningi z drużyną. Co więcej, z miejsca stanie się bramkarzem numer dwa, zastępując w tej roli byłego reprezentanta Polski.

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Co to oznacza dla Szczęsnego? Można się jedynie domyślać, że jest to jasny sygnał odnośnie przyszłości Polaka w klubie. Jego kontrakt dobiega końca w czerwcu przyszłego roku. Niewykluczone, że są to jego ostatnie miesiące w katalońskim klubie. Jednocześnie, jeśli okaże się, że Livaković nie odejdzie na wypożyczenie, szanse Szczęsnego na grę chociażby w mniej ważnych meczach w Pucharze Króla drastycznie spadną.

Livaković ma duże doświadczenie. Przez lata bronił dostępu do bramki Dinama Zagrzeb, a także Fenerbahce. Ostatni sezon, a właściwie rundę jesienną spędził w Gironie, lecz nie rozegrał ani jednego meczu. Wiosną był wypożyczony z Turcji do Zagrzebia, z którego w przeszłości wypłynął na szerokie wody.