Kownacki znów zagra w Ekstraklasie? Sprzeczne wieści ws. transferu

12:17, 4. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Damian Wysocki I wKielcach.info

Dawid Kownacki jest łączony z Koroną Kielce, natomiast Damian Wysocki zaprzecza informacjom, jakoby klub faktycznie działał w temacie tego transferu.

Dawid Kownacki
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fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kownacki trafi do Korony? Pojawiają się sprzeczne informacje

Korona Kielce tego lata zamierza poważnie się wzmocnić i nie obawia się wydania większych kwot na nowych piłkarzy. Sprowadziła już Patrika Hellebranda, czyli gwiazdę Górnika Zabrze, wykładając za niego rekordowe 1,7 mln euro. Wygląda na to, że wkrótce dołączą do niej również Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa oraz Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. Na tym nie koniec, bowiem realnie myśli także o wzmocnieniu ofensywy i pozyskaniu napastnika, który będzie rywalizował z Mariuszem Stępińskim.

Portale „Weszło” oraz „Przegląd Sportowy Onet” informowały, że Korona zainteresowała się Dawidem Kownackim. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Herthcie Berlin, a teraz wrócił do Werderu Brema, który jest gotowy na jego sprzedaż. Zdaniem tych źródeł kielczanie mają zabiegać o niego od kilku tygodni, przekonując do powrotu do Polski.

Tym informacjom zaprzeczył natomiast Damian Wysocki z portalu wKielcach.pl. Twierdzi, że Korona nie prowadzi jakichkolwiek działań w kierunku pozyskania Kownackiego.

W najbliższych dniach, a może tygodniach prawdopodobnie wyjaśni się, kto w tym temacie ma rację. Nie jest tajemnicą, że Kownacki wzbudza w Polsce duże zainteresowanie. Niedawno łączono go z Widzewem Łódź czy Wieczystą Kraków.

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