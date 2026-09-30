Barcelona starała się o transfer gwiazdy. Laporta potwierdził

FC Barcelona w sierpniu próbowała ściągnąć Lautaro Martineza. Szczegóły ujawnił Joan Laporta, a więc prezydent klubu. Inter Mediolan od razu ostudził zapędy Blaugrany, nie siadając nawet do negocjacji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona chciała kupić Lautaro Martineza z Interu

FC Barcelona podczas letniego okna transferowego miała sprowadzić nowego napastnika. Z klubem pożegnał się Robert Lewandowski, więc Katalończycy potrzebowali dziewiątki światowego formatu. Priorytetem był Julian Alvarez, lecz transakcja nie doszła do skutku. Atletico Madryt nie zgodziło się na sprzedaż Argentyńczyka. Mistrzowie La Liga nie mieli wyjścia i zaczęli rozglądać się za innymi zawodnikami.

Ich uwagę przykuł Lautaro Martinez, co dziś nie jest żadną tajemnicą. Joan Laporta potwierdził, że próbowali w sierpniu ściągnąć go na Camp Nou, lecz nie mieli na większych szans. Inter Mediolan praktycznie od razu odpowiedział, że napastnik, a zarazem kapitana zespołu nie jest na sprzedaż.

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– Próbowałem na każdy sposób pozyskać w sierpniu Lautaro Martineza. To świetny napastnik. Chcieliśmy go w Barcelonie. Osobiście zadzwoniłem do Beppe Marotty, prezydenta Interu Mediolan. Od razu mnie powstrzymał, mówiąc: „nie ma szans”. Nie był na sprzedaż, więc uszanowałem stanowisko Interu – powiedział Joan Laporta, cytowany przez Fabrizio Romano.

Finalnie do stolicy Katalonii przeniósł się Gabriel Jesus. Brazylijczyk profilem przypomina jednak bardziej Ferrana Torresa, który grywał również na lewym skrzydle. Plany pozyskania napastnika klasy światowej zostały więc przełożone w czasie. Obecnie na dziewiątce gra Raphinha.