Brzęczek dostał niewygodne pytanie. Zaapelował ws. reprezentacji Polski

21:53, 30. września 2026 22:40, 30. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 jest o krok od awansu na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Po zwycięstwie ze Szwecją na konferencji prasowej Jerzy Brzęczek dostał pytanie dot. powrotu do pierwszej kadry. Selekcjoner zaapelował do dziennikarzy zebranych w sali konferencyjnej.

Jerzy Brzęczek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek prosi o wsparcie reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka odniosła dziewiąte zwycięstwo w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. Tak się złożyło, że mimo imponującej serii zwycięstw Biało-Czerwoni wciąż nie są pewni udziału w europejskim czempionacie. O wszystkim zdecyduje poniedziałkowe starcie z rówieśnikami z Włoch, które odbędzie się na wyjeździe. Do zajęcia 1. miejsce w grupie wystarczy nam remis.

W środę (30 września) nasza młodzieżówka po raz drugi rozprawiła się ze Szwecją. Tym razem na stadionie w Katowicach podopieczni Brzęczka pokonali rywali (3:0). Na konferencji prasowej selekcjoner został zapytany o to, czy wolałby za rok pojechać z młodzieżówką na EURO, czy być selekcjonerem pierwszej reprezentacji. W odpowiedzi 55-latek wystosował apel do wszystkich zgromadzonych dziennikarzy w sali konferencyjnej.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO. Zarejestruj się w STS z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat Box Go. Sprawdź szczególy!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Myślę, że to trochę złośliwe pytanie. Jestem selekcjonerem reprezentacji Polski U21. Moim marzeniem i celem jest to, żeby pojechać na mistrzostwa w przyszłym roku. Mamy dziewięć zwycięstw. Myślę, że nigdy w historii żadnych eliminacji nie było takiej sytuacji, że mając dziewięć zwycięstw, nie jesteś pewien, czy się zakwalifikujesz na mistrzostwa – odparł Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej.

Apel dla wszystkich. W piątek i w poniedziałek gra pierwsza reprezentacja. Ma bardzo trudne spotkania. Nazwisko selekcjonera jest nieważne. Ta drużyna musi walczyć o dobre miejsce w Lidze Narodów, a co najważniejsze również o rozstawienie w koszykach el. Mistrzostw Europy. To będzie bardzo ważne. Myślmy o przyszłości polskiej piłki nożnej, nie koncentrujmy się na nazwiskach – zaapelował selekcjoner młodzieżówki.

Pytanie było nawiązaniem do pojawiających się w mediach informacji. Zdaniem niektórych źródeł Jerzy Brzęczek jest jednym z faworytów do zastąpienia Jana Urbana, jeśli ten straci pracę. Ostatnio mówił o tym Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet, sugerując, że szkoleniowiec odrzucił ofertę z Widzewa Łódź, ponieważ czeka na fotel selekcjonera.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości