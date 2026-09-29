Barcelona wystawiła go na sprzedaż. Trzy kluby są gotowe na transfer

FC Barcelona zamierza sprzedać w najbliższym czasie Alejandro Balde. Jak donosi Juan Jesus, piłkarzem interesują się trzy kluby. W grze wymienia się Milan, Liverpool oraz Chelsea.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Balde na wylocie. Milan, Liverpool i Chelsea są zainteresowani

FC Barcelona nie wiąże przyszłości z Alejandro Balde. Pod koniec letniego okna transferowego reprezentant Hiszpanii był blisko odejścia, lecz finalnie transfer do Manchesteru United nie doszedł do skutku. Lewy obrońca został w klubie, lecz nie ma szans na regularną grę. Do tej pory Hansi Flick wystawił go jedynie w jednym meczu. W starciu z Racingiem Santander zawodnik rozegrał zaledwie dwanaście minut.

Odejście z Blaugrany wydaje się więc praktycznie przesądzone. Najbliższa ku temu okazja nadarzy się w styczniu. Gdzie może trafić Balde? Opcji jest kilka, a kierunki transferu dwa: Premier League lub Serie A. Co ciekawe, obecnie w gronie zainteresowanych nie wymienia się już Czerwonych Diabłów.

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Juan Jesus poinformował, że na ten moment w grę wchodzą trzy kluby takie jak Liverpool, Chelsea oraz AC Milan. Największe zainteresowanie wyraził do tej pory zespół The Reds. Sam zawodnik coraz bardziej otwiera się na zmianę otoczenia, ponieważ wie, że będzie mu ciężko o przyzwoitą liczbą minut.

Balde jest związany z katalońskim klubem od początku kariery. W pierwszym zespole debiutował w sezonie 2021/2022. Łącznie ma na swoim koncie 169 występów, w których strzelił 3 gole i zanotował 21 asyst. Trzykrotnie był mistrzem Hiszpanii oraz raz zdobył z klubem Puchar Króla.