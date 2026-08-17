Juventus skreśla dwie gwiazdy. Nie zagrają nawet w sparingu

12:35, 17. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus wysyła mocny sygnał przed startem Serie A. Michele Di Gregorio i Jonathan David mają nie zagrać nawet w ostatnim sparingu, a klub chce znaleźć dla nich nowych pracodawców.

Luciano Spalletti
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti dokonuje cięć przed startem Serie A

Juventus przygotowuje się do ostatniego sprawdzianu przed ligową inauguracją z Frosinone. Zespół Luciano Spallettiego zmierzy się z Juventus Next Gen. Dla piłkarzy będzie to ostatnia okazja do pokazania się przed rozpoczęciem sezonu. Di Gregorio i David mają jednak nie dostać takiej szansy.

Absencja Di Gregorio oficjalnie jest tłumaczona grypą. Jego pozycja w Turynie stała się jednak bardzo słaba po rozczarowujących występach w okresie przygotowawczym. Sytuację dodatkowo zmienia spodziewany transfer Guglielmo Vicario. Juventus uzgodnił z Tottenhamem wypożyczenie bramkarza z prawem wykupu za 10 milionów euro. Jeśli Mattia Perin pozostanie w klubie, dla byłego golkipera Monzy może już zabraknąć miejsca. Wśród możliwych kierunków jego odejścia wymieniano Besiktas, Valencię, Olympique Marsylia i Monzę.

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Jeszcze bardziej wymowna jest sytuacja Davida. Kanadyjczyk także ma znaleźć się poza kadrą na ostatni sparing. Napastnik nie przekonał Spallettiego podczas przygotowań. W meczu z Chelsea został zdjęty z murawy już po 30 minutach. W poprzednim sezonie strzelił zaledwie sześć goli w 35 występach w Serie A.

Odejście 26-latka może uruchomić kolejną dużą operację Juventusu. Po sprowadzeniu Jeffa Ekhatora i Randala Kolo Muaniego Spalletti nadal oczekuje wzmocnienia ofensywy. Głównym kandydatem jest Joshua Zirkzee z Manchesteru United. W grę wchodzi wypożyczenie z prawem wykupu.

Problemem pozostaje stanowisko Davida. Napastnik chce zostać i walczyć o odbudowanie swojej pozycji. Ma kontrakt do czerwca 2030 roku oraz zarabia sześć milionów euro netto za sezon.