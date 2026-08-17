Juventus oficjalnie zaprezentował nową gwiazdę. Wielkie wzmocnienie

Juventus oficjalnie potwierdził pozyskanie Jhona Lucumiego z Bolonii. Kolumbijczyk podpisał kontrakt do 2030 roku. Ujawniono też szczegóły tej transakcji.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lucumi oficjalnie zawodnikiem Juventusu

Juventus zakończył trwające od czerwca starania o Jhona Lucumiego. Za środkowego obrońcę zapłaci Bolonii 19,5 miliona euro podstawowej kwoty. Kolejne dwa miliony zapisano w bonusach. Do kosztów operacji dochodzi jeszcze 600 tysięcy euro opłat dodatkowych.

Początkowo Bologna oczekiwała 28 milionów euro. Tyle wynosiła klauzula odstępnego obowiązująca do 15 lipca. Kluby rozmawiały także o możliwym transferze Fabio Mirettiego w przeciwnym kierunku. Juventus proponował później włączenie Juana Cabala do transakcji. Żaden z tych wariantów nie doprowadził jednak do porozumienia.

Przełom nastąpił w ostatnich dniach. Lucumi chciał zakończyć czteroletni pobyt w Bolonii i przenieść się do Turynu. W sobotę przyjechał do stolicy Piemontu, a następnie przeszedł testy medyczne. Kolumbijczyk podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku.

Nowy defensor Starej Damy występował wcześniej w Deportivo Cali oraz Genku. Od 2022 roku reprezentował Bolonię. W ciągu czterech ostatnich sezonów rozegrał dla tego klubu 152 spotkania. Zadebiutował również w Lidze Mistrzów.

Lucumi jest piątym letnim nabytkiem Juventusu. Wcześniej do drużyny Luciano Spallettiego dołączyli Zeki Celik, Jeff Ekhator, Randal Kolo Muani oraz Kerim Alajbegovic. Kolumbijczyk może występować w czteroosobowej defensywie obok Bremera lub Kelly’ego. Jest również opcją do gry w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami.