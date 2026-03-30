Juventus chce gwiazdora Manchesteru United. Włosi szykują wielki transfer

Manuel Ugarte obserwowany przez Juventus

Juventus Turyn zamierza w letnim oknie transferowym sięgnąć po środkowego pomocnika. Jak donosi „La Gazzetta dello Sport”, na celowniku Starej Damy znalazł się Manuel Ugarte, który obecnie występujący w Manchesterze United. To piłkarz, który już zdążył zapracować na swoją markę w Europie. Dwa lata temu Czerwone Diabły zapłaciły za niego 50 milionów euro

Zainteresowanie włoskiego giganta urugwajskim pomocnikiem nie jest nowe. Klub z Turynu obserwuje zawodnika już od czasów jego występów w Sportingu Lizbona. Od tego momentu kilkukrotnie próbował sprowadzić 24-latka do siebie. Włoski dziennik sugeruje, że Juventus może zdecydować się na konkretny ruch już tego lata.

Wszystko może zależeć od sytuacji kadrowej zespołu, a szczególnie od przyszłości Teuna Koopmeinersa. Holenderski pomocnik znajduje się bowiem na radarze Galatasaray, co może otworzyć drogę do sprowadzenia Ugarte. Co ciekawe, turecki klub również śledzi sytuację Urugwajczyka.

Włoski gigant będzie miał w najbliższym czasie idealną okazję, by przyjrzeć się Ugarte z bliska. Pomocnik reprezentacji Urugwaju ma wystąpić w meczu towarzyskim przeciwko Algierii, który odbędzie się na Allianz Stadium w Turynie. Na trybunach spodziewana jest obecność dyrektora sportowego, który ma uważnie obserwować występ zawodnika. Tego typu spotkania często stanowią kluczowy element w procesie podejmowania decyzji transferowych.