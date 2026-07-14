Lewandowski pod wrażeniem Chicago Fire. Dlatego przyjął ofertę

Robert Lewandowski będzie kontynuował karierę w MLS. Związał się z Chicago Fire dwuletnim kontraktem. Podczas konferencji prasowej wytłumaczył, co przekonało go do transferu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski pod wrażeniem determinacji Chicago Fire

Robert Lewandowski będzie kontynuował piłkarską karierę w Stanach Zjednoczonych. Po odejściu z Barcelony nie chciał grać dla innego europejskiego zespołu. Rywalizację o jego podpis wygrało Chicago Fire, z którym związał się dwuletnim kontraktem. We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja kapitana Biało-Czerwonych w nowym klubie.

Lewandowski przez kilka tygodni zwlekał z decyzją. Jeszcze przed końcem sezonu było wiadome, że rozstanie się z Barceloną. Media łączyły go z wieloma kierunkami, a ostatecznie dołączył właśnie do Chicago Fire. Sam gwiazdor przyznaje, że zaimponowała mu w szczególności determinacja, z jaką działali włodarze amerykańskiego klubu.

– Byłem pod wrażeniem tego, jak Chicago Fire starało się o mnie, jak bardzo pokazywało, że im zależy, bym tu przyszedł, jaki projekt mi przedstawiono, jak klub się rozwija. Było wiele aspektów, które zrobiło na mnie wrażenie. Widząc takie zaangażowanie klubu i trenera, to miało dla mnie znaczenie. To był jeden z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję o przyjściu do Chicago – wyjaśniał Lewandowski.

Lewandowski nie ukrywał, że wpływ na jego wybór miały też kwestie rodzinne – w Chicago mieszka wielu Polaków, co też ułatwi proces aklimatyzacji w nowym miejscu. Debiut w Chicago Fire Polak może zaliczyć już 17 lipca, przy okazji meczu z Vancouver Whitecaps.

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