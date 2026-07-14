Lewandowski pod wrażeniem Chicago Fire. Dlatego przyjął ofertę

21:41, 14. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Chicago Fire

Robert Lewandowski będzie kontynuował karierę w MLS. Związał się z Chicago Fire dwuletnim kontraktem. Podczas konferencji prasowej wytłumaczył, co przekonało go do transferu.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski pod wrażeniem determinacji Chicago Fire

Robert Lewandowski będzie kontynuował piłkarską karierę w Stanach Zjednoczonych. Po odejściu z Barcelony nie chciał grać dla innego europejskiego zespołu. Rywalizację o jego podpis wygrało Chicago Fire, z którym związał się dwuletnim kontraktem. We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja kapitana Biało-Czerwonych w nowym klubie.

Lewandowski przez kilka tygodni zwlekał z decyzją. Jeszcze przed końcem sezonu było wiadome, że rozstanie się z Barceloną. Media łączyły go z wieloma kierunkami, a ostatecznie dołączył właśnie do Chicago Fire. Sam gwiazdor przyznaje, że zaimponowała mu w szczególności determinacja, z jaką działali włodarze amerykańskiego klubu.

– Byłem pod wrażeniem tego, jak Chicago Fire starało się o mnie, jak bardzo pokazywało, że im zależy, bym tu przyszedł, jaki projekt mi przedstawiono, jak klub się rozwija. Było wiele aspektów, które zrobiło na mnie wrażenie. Widząc takie zaangażowanie klubu i trenera, to miało dla mnie znaczenie. To był jeden z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję o przyjściu do Chicago – wyjaśniał Lewandowski.

Lewandowski nie ukrywał, że wpływ na jego wybór miały też kwestie rodzinne – w Chicago mieszka wielu Polaków, co też ułatwi proces aklimatyzacji w nowym miejscu. Debiut w Chicago Fire Polak może zaliczyć już 17 lipca, przy okazji meczu z Vancouver Whitecaps.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości