Radosław Majecki tego lata może opuścić AS Monaco. Jak się okazuje, polski bramkarz jest łączony z przeprowadzką na Cypr. Znalazł się bowiem na radarze Pafosu - donosi portal Shootandgoal.cyprustimes.com.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Radosław Majecki łączony z Pafosem

Radosław Majecki znajduje się w trudnej sytuacji. AS Monaco nie wiąże przyszłości z polskim bramkarzem. Tym samym można powiedzieć, że jego kariera znalazła się na zakręcie. Portal Shootandgoal.cyprustimes.com natomiast zdradza, że do 26-latka pomocną dłoń mogą wyciągnąć Cypryjczycy. Golkiper znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Pafosu.

Ewentualna przeprowadzka na Cypr mogłaby okazać się dla Radosława Majeckiego bardzo dobrym rozwiązaniem. Polski bramkarz miałby szansę regularnie pojawiać się na boisku, co w jego obecnej sytuacji wydaje się kluczowe. Dodatkowo Pafos należy obecnie do ścisłej czołówki cypryjskiego futbolu i regularnie walczy o najwyższe cele, a także występuje w europejskich pucharach.

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Warto dodać, że Radosław Majecki nie byłby pierwszym Polakiem w historii Pafosu. W sezonie 2022/23 barwy cypryjskiego klubu reprezentował Filip Majchrowicz. Pobyt polskiego bramkarza na Cyprze nie należał jednak do udanych i nie zdołał on na dłużej wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

W zeszłym sezonie Radosław Majecki był wypożyczony do Stade Brest. W barwach tego zespołu Polak rozegrał 10 spotkań. Trzykrotnie udało mu się zaliczyć czyste konto.