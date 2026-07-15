Czy Szymon Marciniak będzie sędziował finał mistrzostw świata 2026? Polski arbiter nie poprowadzi półfinałów i nadal pozostaje w gronie kandydatów.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Czy Szymon Marciniak poprowadzi finał mistrzostw świata?

Szymon Marciniak nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z półfinałów mistrzostw świata 2026. Właśnie dlatego szanse Polaka na sędziowanie finału wciąż istnieją.

Zdaniem Zbigniewa Bońka wiele będzie zależało od wyników półfinałów. Były prezes PZPN na kanale Meczyki.pl przyznał, że większe możliwości pojawią się, jeśli w finale nie zagra Argentyna. Podkreślił również, że Pierluigi Collina od lat bardzo wysoko ceni umiejętności Marciniaka.

Eksperci wskazują trzy możliwe scenariusze

Wśród ekspertów pojawiają się trzy możliwe warianty dotyczące dalszej pracy Marciniaka na mundialu. Pierwszy zakłada, że Polak poprowadzi wielki finał. Byłoby to historyczne wydarzenie, ponieważ żaden sędzia nie prowadził dotąd dwóch finałów mistrzostw świata z rzędu.

Drugim scenariuszem jest wyznaczenie Marciniaka do meczu o trzecie miejsce. Michał Listkiewicz uważa, że właśnie taki wariant jest obecnie najbardziej prawdopodobny.

Trzecia możliwość zakłada, że polski arbiter nie poprowadzi już żadnego spotkania podczas tegorocznego mundialu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Marciniak nadal pozostaje w gronie kandydatów

Według informacji „Mundo Deportivo” Marciniak znajduje się w grupie 13 arbitrów, którzy pozostali na turnieju i nadal mogą zostać wyznaczeni do jednego z decydujących meczów. Hiszpański dziennik wskazuje nawet Polaka jako jednego z głównych kandydatów do poprowadzenia finału.

O tym, kto będzie sędziował finał mistrzostw świata 2026, FIFA poinformuje po zakończeniu półfinałów.