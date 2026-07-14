Ederson nie przejdzie do Manchesteru United. Teraz dostał inną ofertę

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Atalanta Bergamo chce przedłużyć kontrakt z Edersonem

Ederson był jednym z bohaterów letniego okna transferowego i długo wydawało się, że opuści Atalantę Bergamo na rzecz Manchesteru United. Oba kluby osiągnęły nawet pełne porozumienie w sprawie transakcji o wartości 45 milionów euro. Ostatecznie opisywana operacja nie doszła jednak do skutku, ponieważ Brazylijczyk nie przeszedł pomyślnie obowiązkowych badań medycznych. W efekcie angielski gigant wycofał się z transferu, a pomocnik póki co pozostaje zawodnikiem drużyny z Serie A.

W związku z nieudanymi przenosinami coraz więcej wskazuje na to, że Ederson zostanie w Atalancie na dłużej. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira, włoski klub rozpoczął bowiem rozmowy w sprawie przedłużenia współpracy z 27-letnim pomocnikiem. Brazylijczyk otrzymał propozycję nowego, czteroletniego kontraktu, przy czym jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Piłkarz ma w najbliższym czasie podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości i odpowiedzieć na ofertę przedstawioną przez władze z Bergamo.

Trzykrotny reprezentant Brazylii, którego wcześniej łączono także z Atletico Madryt, występuje w ekipie Orobicich od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej reprezentował również barwy Corinthians, Fortalezy oraz Cruzeiro. Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi aktualnie około 45 milionów euro.

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