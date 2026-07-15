FIFA wyznaczyła arbitra drugiego półfinału mistrzostw świata 2026. Spotkanie Anglia – Argentyna poprowadzi doświadczony Ismail Elfath, z którym Lionel Messi ma wyjątkowo dobre wspomnienia.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Ismail Elfath

Ismail Elfath sędzią meczu Anglia – Argentyna

FIFA poinformowała, że środowy półfinał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Anglią i Argentyną poprowadzi Ismail Elfath. Dla 44-letniego arbitra będzie to czwarte spotkanie prowadzone podczas tegorocznego mundialu.

Wcześniej sędziował mecze Japonia – Holandia, Urugwaj – Hiszpania oraz Norwegia – Brazylia w 1/8 finału. W trzech dotychczasowych spotkaniach pokazał siedem żółtych kartek i jedną czerwoną – dla Agustína Canobbio w meczu Urugwaju z Hiszpanią.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Messi ma z nim znakomite wspomnienia

Wyznaczenie Elfatha może być dobrą wiadomością dla Lionela Messiego. Argentyńczyk dwukrotnie świętował ważne sukcesy przy udziale amerykańskiego arbitra.

Elfath był czwartym sędzią finału mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku, gdy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Amerykański arbiter prowadził także cztery inne mecze z udziałem Messiego w barwach Interu Miami i wszystkie zakończyły się zwycięstwami jego zespołu. W tym czasie 38-latek zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Wśród tych spotkań znalazł się także finał Leagues Cup 2023, w którym Inter sięgnął po pierwsze trofeum w swojej historii.

Doświadczony arbiter z MLS

Urodzony w Casablance Elfath przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych w 2001 roku. Od 2012 roku jest sędzią Major League Soccer, a od 2016 roku znajduje się na liście arbitrów FIFA.

Na swoim koncie ma prowadzenie finałów CONCACAF Champions Cup i Gold Cup, a także występy na igrzyskach olimpijskich, Pucharze Narodów Afryki oraz drugim z rzędu mundialu.

Asystentami Elfatha w meczu Anglia – Argentyna będą Corey Parker i Kyle Atkins, natomiast funkcję czwartego arbitra pełnić będzie Włoch Maurizio Mariani.