Ismail Elfath sędzią meczu Anglia – Argentyna
FIFA poinformowała, że środowy półfinał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Anglią i Argentyną poprowadzi Ismail Elfath. Dla 44-letniego arbitra będzie to czwarte spotkanie prowadzone podczas tegorocznego mundialu.
Wcześniej sędziował mecze Japonia – Holandia, Urugwaj – Hiszpania oraz Norwegia – Brazylia w 1/8 finału. W trzech dotychczasowych spotkaniach pokazał siedem żółtych kartek i jedną czerwoną – dla Agustína Canobbio w meczu Urugwaju z Hiszpanią.
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Messi ma z nim znakomite wspomnienia
Wyznaczenie Elfatha może być dobrą wiadomością dla Lionela Messiego. Argentyńczyk dwukrotnie świętował ważne sukcesy przy udziale amerykańskiego arbitra.
Elfath był czwartym sędzią finału mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku, gdy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Amerykański arbiter prowadził także cztery inne mecze z udziałem Messiego w barwach Interu Miami i wszystkie zakończyły się zwycięstwami jego zespołu. W tym czasie 38-latek zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Wśród tych spotkań znalazł się także finał Leagues Cup 2023, w którym Inter sięgnął po pierwsze trofeum w swojej historii.
Doświadczony arbiter z MLS
Urodzony w Casablance Elfath przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych w 2001 roku. Od 2012 roku jest sędzią Major League Soccer, a od 2016 roku znajduje się na liście arbitrów FIFA.
Na swoim koncie ma prowadzenie finałów CONCACAF Champions Cup i Gold Cup, a także występy na igrzyskach olimpijskich, Pucharze Narodów Afryki oraz drugim z rzędu mundialu.
Asystentami Elfatha w meczu Anglia – Argentyna będą Corey Parker i Kyle Atkins, natomiast funkcję czwartego arbitra pełnić będzie Włoch Maurizio Mariani.