Zidane szykuje się do przejęcia Francuzów. Oni będą liderami drużyny

Zinedine Zidane z dużą uwagą śledzi poczynania Francuzów na obecnym mundialu. Jest zauroczony systemem gry i formą zawodników. "L'Equipe" ujawnia jego wstępne plany na drużynę.

Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane zachwycony pomysłami Deschampsa

Reprezentacja Francji zanotowała komplet zwycięstw i we wtorek powalczy z Hiszpanią o awans do finału mistrzostw świata. To oczywiście faworyt do końcowego triumfu, a ogromną przewagę gwarantuje jakościowa ofensywa i gwiazdy, które spisują się świetnie – między innymi Kylian Mbappe czy Ousmane Dembele. Hiszpanie spróbują powstrzymać swojego rywala, ale przed nimi piekielnie trudne zadanie.

Niezależnie od końcowego rezultatu, po mundialu z posady selekcjonera ustąpi Didier Deschamps. Jego następca został już wybrany – będzie nim Zinedine Zidane. Były szkoleniowiec Realu Madryt szykuje się do przejęcia drużyny i z uwagą śledzi jej poczynania na obecnym turnieju. Jest pod wrażeniem niektórych pomysłów Deschampsa.

Podobnie jak Deschamps, Zidane jest zwolennikiem ustawienia z typowym ofensywnym pomocnikiem – w trakcie mundialu na tę pozycję przesunięty został Michael Olise, który zaczynał jako skrzydłowy. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bowiem lider Bayernu Monachium znakomicie dogaduje się z Mbappe, asystując mu przy kilku trafieniach.

Zidane uważa również, że współpraca między Olise a Mbappe to największa wartość Trójkolorowych i zamierza oczywiście dalej ją pielęgnować. Gwiazdy Bayernu i Realu będą liderami drużyny pod jego wodzą.

🚨 Zinedine Zidane loves the way France are playing under their current system. 😍🇫🇷



The French legend is said to be delighted by the transformation in Les Bleus' style of play, which closely matches his own football philosophy. He has always envisioned building a team around a… pic.twitter.com/WvPsleXAsw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 14, 2026

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