Mecze dzisiaj na mundialu. Kto dzisiaj gra? (15.07.)

Mecze dzisiaj na mundialu 2026. Sprawdź, kto gra 15 lipca, o której godzinie rozpocznie się mecz oraz gdzie oglądać transmisję.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Dzisiejsze mecze mundialu (15.07.2026)

W środę (15 lipca) odbędzie się tylko jeden mecz Mistrzostw Świata 2026. O godzinie 21:00 na stadionie Mercedes-Benz Stadium w Atlancie reprezentacje Anglii oraz Argentyny powalczą o awans do wielkiego finału. Na zwycięzcę czeka już Hiszpania, która dzień wcześniej pokonała Francję. Przegrany natomiast zagra z Trójkolorowymi o trzecie miejsce.

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Francuzi w drodze do półfinału pokonali Maroko (3:0), Paragwaj (1:0) oraz Szwecję (3:0). W grupie również odnieśli komplet zwycięstw, wygrywając z Senegalem (3:1), Irakiem (3:0) i Norwegią (4:1). Z kolei reprezentacja Hiszpanii rozpoczęła mundial od wpadki z Republiką Zielonego Przylądka, remisując (0:0). Potem już odnieśli same zwycięstwa, wygrywając w grupie z Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0). W fazie pucharowej pokonali Austrię (3:0), Portugalię (1:0) oraz Belgię (2:1).

Anglicy w fazie grupowej mundialu pokonali Chorwację (4-2) i Panamę (2-0), a do tego bezbramkowo zremisowali z Ghaną. Po awansie pokonali kolejne Demokratyczną Republikę Konga (2-1), Meksyk (3-2) oraz Norwegię (2-1). Argentyna z kolei zanotowała do tej pory komplet zwycięstw – w grupie z Algierią (3-0), Austrią (2-0) i Jordanią (3-1), a następnie Republiką Zielonego Przylądka, Egiptem i Szwajcarią. Do rozstrzygnięcia dwóch jej meczów w fazie pucharowej potrzebne były dogrywki, zaś losy rywalizacji z Egiptem Argentyńczycy odwrócili w samej końcówce.